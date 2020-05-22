Если отследить историю всех пленочных скандалов, становится понятно, что все они в итоге приводили к одному внешнеполитическому последствию: степень зависимости Украины от России возрастала.

Эфир программы “Право на власть” телеканала 1+1 стал своеобразной квинтэссенцией раздуваемого в Украине “байденгейта”. 11 друзей Коломойского, во главе с ведущей, не стеснялись в выражениях для того, чтобы убедить аудиторию – Украине и США явно не по дороге, Вашингтонский обком установил внешнее управление над нашей страной. Договорились даже до того, что именно США виноваты в аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Эта позорная антиамериканская кампания, которая могла бы украсить “лучшие” выпуски российских программ Киселева и Скабеевой безусловно ляжет пятном позора на Украину. И ситуация усугубляется тем, что президент Зеленский и его окружение вместо того, чтобы остановить это сползание в дикость, настойчиво подыгрывают нашим врагам.

Но начнем по порядку. Поводом ко всему стали ранее опубликованные близким к Кремлю нардепом Андреем Деркачем неких пленок на которых якобы тогдашний вице-президент США и нынешний кандидат от демократов на пост президента Джо Байден обсуждает с якобы президентом Петром Порошенко выделение финансовой помощи и увольнение тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, а так же вопрос национализации “Приватбанка”.

“Сенсационными” пленки Деркача могут показаться только абсолютно не следящими за новостями обывателям. Так как о факте такого разговора публично говорил сам Джо Байден еще несколько лет назад. По мнение вице-президента США, которое отображало и мнение американского истеблишмента, Виктор Шокин тормозил реформу генеральной прокуратуры, которая была одним из условий получения внешней помощи Украине.

Если отследить историю всех пленочных скандалов, становится понятно, что все они в итоге приводили к одному внешнеполитическому последствию: степень зависимости Украины от России возрастала. Путем компромата, кольчужного скандала и “пленок Гонгадзе” был поломан трек на сближение президента Леонида Кучмы с Вашингтоном. В результате премьер-министром Украины с подачи россиян смог стать Виктор Янукович, а отношения США и Киева начали исправляться только после ввода украинских миротворцев в Ираке.

Удар по Виктору Ющенко в свое время был нанесен комиссией Рады под предводительством еще одного выпускника (как и случае с Деркачем) российского военного училища, подзабытого ныне депутат от Партии регионов Валерия Коновалюка, обвинившим третьего президента Украины в якобы “контрабанде” украинских систем ПВО в Грузию во время грузинско-российской войны.

Тогда информационная атака на Ющенко была настолько массированной, что подорвала доверие к украинскому президенту. Хотя никакой контрабанды не было. Поставки систем ПВО были законными и, положа руку на сердце, только этот достойный поступок Виктора Ющенко оправдывает многие ошибки его президентства. “Пленки Онищенко”, которые по моему убеждению были легализованы российскими спецслужбами посредствам опального депутата, нанесли огромный урон авторитету Петра Порошенко и постмайданной власти.

Проанализировав состав интересантов очередного по счету “кассетного скандала” можно прийти к выводу, что в Украине сформировалась парадоксальная пророссийская коалиция по интересам. Новости “байденгейте” распространяются через близкие к Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому СМИ, аффилированными с ними “лидерами общественного мнения” и политиками. А юридическое сопровождение, очевидно, осуществляет небезызвестный экс-замглавы администрации Януковича и де-факто юрист Коломойского Андрей Портнов. Именно считающийся близким к Портнову судья Вовк на днях обязал ГПУ открыть производство в отношении Джо Байдена – неслыханная по своим масштабам провокация! И если с интересами кума Путина все понятно, то интересы Игоря Коломойского очевидно состоят в том, чтобы спастись от вездесущей руки американского правосудия, которое начало с присущей американцам методичностью ощупывать Игоря Валерьевича и его международные операции.

То, почему Игорь Коломойский ищет защиты от США в Москве, выставляя на торг внешнеполитический выбор Украины и сотрудничество нашей страны с МВФ – не удивительно. Удивительно другое – то с какой охотой в скандал, угрожающий нашему партнерству с США втягивается президент Владимир Зеленский.

Что бы там себе не думал президент и его окружение, цель нового “кассетного скандала” – абсолютно идентична прошлым. Интерес Кремля состоит в том, чтобы Украина осталась с ним один на один, без внешней поддержки и зарубежной финансовой помощи. Эту игру российские спецслужбы играют по привычным нотам. Пользуясь отточенными методами тайной челночной дипломатии.

Адвокату Трампа Руди Джулиани и штабу президента США ситуация преподносится в разрезе выборов и того самого непреодолимого желания “найти грязь на Джо Байдена”, которое уже довела Трампа до объявления импичмента в нижней палате Конгресса. Владимиру Зеленскому ситуация подается исходя из его советских комплексов про “Вашингтонский обком” и фрустрации по отношению к пятому президенту Украины Петру Порошенко, которого шестой президент обещает посадить с интенсивностью нескольких заявлений в полгода.

Желание настолько контрпродуктивно, что действующий президент уже позволил втянуть себя в скандал, трактуемый в США как вмешательство в выборы, в ходе последней пресс-конференции, активно раздавая комментарии относительно перспектив высосанного из пальца дела о “государственной измене Порошенко”, оперативно возбужденного ГПУ после публикации пленок. Кроме того, полезные идиоты Кремля на пару с его агентами могут убеждать Зеленского в том, что ставка на Трампа и против Байдена может сработать ему на пользу.

То что не понимает Зеленский, Коломойский, и положа на руку и Путин с Трампом – это то, насколько сильными являются государственные традиционные государственные и негосударственные институты США – или то, что в мире принято характеризовать термином “deep state”, “глубинное государство”. Американская внешняя политика – это громадный авианосец, чей курс определяется влиятельными и консервативными сообществами карьерных дипломатов, политических династий и спецслужб. Авианосец может быть неповоротливым, грузным, он медленно разворачивается на цель. Но когда цель взята в прицел – огромный корабль не оставляет от нее камня на камне.

Именно корабль глубинного государства с его вековыми ценностями, принципами и традициями определяет курс США. И своими опрометчивыми играми в геополитику малотоннажные джонки Коломойского, Зеленского и Путина только раззадоривают пыл громадного авианосца.

Именно наличие незыблемых ценностей и принципов делают США центром современного однополярного мира. И непонимание нерушимости этих основ всегда приводит к тому, что в противостоянии с США всегда терпят крах постсоветские жулики и разнообразные третьесортные диктаторы.

Владимиру Зеленскому стоит задуматься над тем, почему в мире наблюдается одна закономерность: страны коллективного Запада, в том числе США, готовы оказывать финансовую и военную помощь Украине как жертве российской агрессии на прозрачных условиях осуществления реформ и укрепления государства. И уважая наше желание стать частью цивилизованного мира попросту просят помыть руки перед посадкой за стол.

Россия же всегда готова поддерживать деньгами, оружием и своими головорезами любого сбрендившего диктатора, при условии что этот диктатор будет сжигать на главной площади страны флаг США. И то, что деятели, которые постоянно кричат о мнимом внешнем управлении США всегда хотят одного и тоже же: чтобы Украина попала во вполне реальное внешнее управление России. И за это она готова платить банальные взятки президентам, политикам и отдельным олигархам.

Нашему президенту стоит наконец-то выбрать с какой по какую сторону глобальной баррикады он хочет находится. И это не примитивный выбор между США и Россией. Это выбор между современным сильным демократическим государством и очередной средневековой отсталой и нищей “джамахирией” на кремлевском поводке.