Офис президента спровоцировал настоящую баталию в Сети, опубликовав фото с обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе.

#Буквы разобрались, что к чему, и, как всегда, собрали самое смешное.

14 октября, в День защитника Украины у Зеленского и Ермака состоялся рабочий визит в зону проведения операции Объединенных сил. Во время визита президент общался с воинами, вручал государственные награды и ценные подарки и тому подобное.

Имел место и общий с военными обед, фоторепортаж, который собственно и спровоцировал войну в соцсетях. Вот эта серия снимков:











Пустые тарелки военных, трапеза Зеленского и борщ Порошенко: как из-за обеда президента в Сети началась война // 6 фото

На ней внимательные пользователи заметили, что Ермак и Зеленский начали трапезу в то время, как военным еще не подали тарелки. На последних кадрах тарелки у военных уже есть, но вот столовых приборов все еще нет.

Неприятный случай сравнивали с последней трапезой Христа (в главной роли — Зеленский) и обедом монарха:

Были и более унизительные сравнения…

Предполагали, что Ермак и Зеленский голодные, потому что времена уж такие:

Немало пользователей размышляли над тем, что обед президента и главы его офиса мог быть с сюрпризом:

Не забывали и о насущном: некоторые предполагали, что это фото могло быть пасхалкой ко второму вопросу всенародного опроса, инициированного главой государства.

Казалось бы, при чем здесь Петр Порошенко, однако его приплели. И не раз. Пятого президента ставили в пример:

Обвиняли в краже тарелок:

Припоминали его историю с борщом…

Она, напомним, имела место в 2017 году. Тогда Администрация президента выложила в Сеть фото с обеда Порошенко дома у танкиста, героя Украины Евгения Межевикина. На одном из кадров все присутствующие сидят за столом у пустых тарелок, в это время борщ для президента уже подан. Тогда это фото подхватили и активно распространяли пропагандистские россСМИ.

Нашлись и те, кто решил поддержать президента, обвиняя других в якобы распространении фейков и ложной информации.

Многие нападали на соратницу Порошенко Ирину Геращенко:

Офис президента не остался в стороне. Господин Ермак заверил, что военных накормили, и подверг критике тех, кого этот вопрос встревожил:

Несмотря на объяснения Ермака у пользователей остались вопросы.

В целом много пользователей встали на защиту Ермака и Зеленского. Армию защитников возглавил экс-нардеп, член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко:

Это для пользователей было ожидаемым шагом:

Разобравшись в вопросах этикета, Лещенко пришел к выводу: нарушений со стороны Зеленского и Ермака не было.

За умелую адвокатскую деятельность Лещенко получил от пользователей персональный мем: