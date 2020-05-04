У Владимира Путина плохо идет борьба с коронавирусом, но подмога пришла из Инстаграма. Блогеры-ведущие пишут посты о том, что Билл Гейтс чипирует людей, а российское телевидение показывает фильмы Михалкова на эту же тему. Потом фильму еще и добавляют просмотров тем, что его запретили

Пока президент США Дональд Трамп пытается доказать, что коронавирус имеет искусственное происхождение и вышел из лаборатории в Ухане, в России набирает оборотов концепция, что во всем виноват Билл Гейтс, который хочет чипировать весь мир. И если изначально это выглядело как личный бред отдельных инстраграм-див, то теперь к ней подключился более маститые игроки вроде режиссёра Никиты Михалкова.

Бывшая участница «Дома-2», модель и ведущая Виктория Боня запомнилась в начале карантина заявлением, что не страшно, если человечество вымрет наполовину от коронавируса, лишь бы планета выжила.

“Можете меня костерить, материть и говорить, что хотите… Но я считаю, что короновирус идет на пользу нашей планете и всегда считала, что все в этой жизни от Всевышнего! И хорошее и плохое. Человечество в целом стало хуже саранчи, которая поедает все на своем пути и не оставляет за собой живого места! За последние 50 лет мы убили планету так, как ни одно поколение за тысячи лет не истребляла ее. И такие встряски, в виде корона вируса, нам должны пойти на пользу! Мы платим за свою неосознанную жизнь именно такой ценой”.



«И я могу сказать, что я готова наряду со всеми умереть, лишь бы наша планета выжила» , – добавила блогерша в видеозаписи и улетала на день рождение дочки во Францию.

Через месяц Боня «взорвала соцсети» не менее «гениальным заявлением», в котором связала распространение коронавируса с влиянием вышек связи 5G.

«Люди, очнитесь! Нас травят. А наши дети в будущем уже не смогут иметь детей с такими последствиями, которые будут после использования таких технологий», — «спрогнозировала» Боня.

А дальше она начала развивать теорию, что Билл Гейтс хочет чипировать человечество, а от его вакцин умирают и калечатся дети. И так целую неделю.

Первым не выдержал теории Бони телепродюсер Александр Роднянский.

«Вчера прочитал в новостях о популярной в Instagram гламурной даме, бывшей звезде «Дома-2», которая решила увлечь своих подписчиков дикими конспирологическими бреднями, простите за прямоту. Клянусь, в обычной жизни я бы никогда не обратил на это внимание, но, учитывая популярность, которую псевдонаучные теории про «создателя коронавируса Билла Гейтса», про чипирование жителей Земли и «вредный» формат связи 5G получили именно в Instagram, мне показало нужным написать этот пост, — пояснил Роднянский. — Те, к кому мы должны с вами сегодня прислушиваться, — это ученые и врачи. И точно не гламурные «знаменитости».

Этот пост Роднянского вынесла себе в сториз ведущая Ксения Собчак и намекнула на «тупость» Бони, а потом и вовсе забанила инстаграм-диву.

Модель это не остановило и она продолжила постить интервью, подтверждающие ее теорию. Все бы ничего, но у Бони 6, 7 миллионов подписчиков.

И Боня такая не одна. С 15 апреля теориями заговора и борьбой против электронного образования и вакцинации вдруг увлеклась поющая юристка и активистка, бывшая кандидат в президенты России Екатерина Гордон с почти миллионом подписчиков.

Кроме того, в борьбу с Гейтсом вступил бывший российский теннисист Марат Сафин, которыйназвал пандемию коронавируса мировым заговором.

«Думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг – вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель – он просто знал. С вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору. Кто-то верит, что закончится скоро цивилизация, а я в это не верю. Просто скоро будем ходить с чипом.

Весь мир же посадили домой, так что все работает. Я думаю, что есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Я думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры – это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит», – заявил Сафин в эфире инстаграма Sports.ru, у которого 265 тысяч подписчиков.

Можно было бы сказать, что теории заговора находят адептов среди селебретис и в других странах. Например, 1 апреля жена сербского тениссиста Елена Джокович опубликовала в инстаграме ролик, где рассказывалось о возможной связи вышек 5G-связи и коронавируса. Такое же мнение высказывал британский боксер Амир Хан.

Но не во всех странах сюжеты о том, что Гейтс чипирует людей вышли по центральному ТВ. Несмотря на то, что в стране действует запрет на распространение фейков – а именно так происходит в России.

А вчера в ход и вовсе пошла тяжелая артиллерия. Никита Михалков заявил, что Телеканал «Россия 24» снял с эфира повтор выпуска его авторской программы «Бесогон ТВ».

Снятый с эфира выпуск под названием «У кого в кармане государство?» был посвящен опять таки чипированию, которое якобы намерен провести миллиардер Билл Гейтс.

«В пятницу [1 мая] вышли два сеанса, и после этого мне руководство ВГТРК сообщило, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет. То есть, грубо говоря, передача снята с эфира», — заявил режиссер.

Правда, дальше в заявлении сказано, что передачи вышли в эфир – просто в 23 и 3 часа ночи, что Михалков счел неподходящим временем.

То есть центральный канал показал эту передачу 4 раза. Сейчас якобы запрещенный фильм Михалкова гоняют по инстаграму. А на ютуб его посмотрели почти три миллиона человек.

Российские власти не очень хорошо справляются с коронавирусом, врачи не получают повышенных зарплат, в последние дни в стране фиксируют по 10 000 новых случаев заболеваний. Еще две недели назад политологи отметили, что Путину плохо удается информационная борьба с коронавирусом, потому что это не привычный враг, не мировая закулиса. Теперь для части аудитории эта история все же станет такой – и Путин будет бороться с тайным заговором.

22 февраля Чиновники Госдепартамента США выступили с заявлением, что Россия занимается распространением дезинформации относительно коронавируса с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях.

Остаеться подождать новых заявлений.