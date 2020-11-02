Как бы ни завершилась история с решением Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда норм Закона Украины "О предупреждении коррупции», которое фактически положило конец существованию инфраструктуры декларирования состояния чиновников и ответственности за уклонение от декларирования, факт останется фактом - выгоды от этого решения многие получат независимо от результатов развития событий. Например, "слуга" и блогер Александр Дубинский.

Начнем с того, что летом у господина Дубинского нашлась незадекларированная компания в Словакии – DubPro s.r.o., которая сейчас переименована в TsybPro s.r.o. (Креатив – не самая яркая черта личности нашего героя). Такая смена названия связана, вероятно, с тем, что решением Соломенского районного суда города Киева, признано, что с 28 сентября 2019 этой компанией обладает не Александр Дубинский, а его экс-жена Леся Цыбко, а с 5 марта по 27 сентября 2019 Александр Дубинский не был руководителем этого предприятия. Вероятно, истинной целью обращения в суд было именно избежание необходимости вносить данную компанию в декларацию об имущественном состоянии нардепа.

Однако, поскольку у господина Александра трудности не только с креативом, но и со школьным курсом математики, вышеуказанное решение суда никак не отменяло его обязанности задекларировать эту компанию, поскольку согласно тому же решению Соломенского райсуда, к 27 сентября 2019 он был ее единственным владельцем с долей 100%, а народным депутатом Александр Дубинский стал с 29 августа 2019 – день принятия присяги депутатами 9-го созыва. То есть, в статусе народного депутата он более месяца владел словацкой компанией DubPro sro. Также господин Дубинский не указал в декларации дохода от продажи этой компании, а о том, что он ее именно продал, а не подарил, мы знаем из того же решения Соломенского райсуда Киева. Подробнее с этой историей можно ознакомиться в статье, которую #Буквы публиковали еще в августе этого года. Кстати, согласно реестрам Словакии, господин Дубинский владел и был руководителем компании DubPro s.r.o. до 14 февраля 2020, что может свидетельствовать о умышленном обмане суда.

Однако, это не единственные темные пятна в декларациях Дубинского, поскольку согласно части 3 статьи 45 и пункта 4 части 1 статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» лицо, претендующее на занятие должности народного депутата, до избрания подает декларацию за прошлый год (за 2018 в этом случае). Такой декларации в предусмотренный законодательством срок Александр не подавал, о чем можно убедиться на сайте НАПК.

Однако, вернемся к решению КСУ и почему оно принесет господину Александру большую выгоду и облегчение. Суть в том, что согласно данным сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, НАПК осуществляло проверку декларации народного депутата Дубинского Александра Анатольевича за 2019 год.

По результатам этой проверки господину Александру могла бы угрожать ответственность по двум статьям. Первой из них является часть 2 статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, устанавливающая ответственность за нарушение лицом установленных законом ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли – поскольку пунктом 6 части 1 статьи 3 Закона Украины “О статусе народного депутата Украины”, нардепам запрещено входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

Конечно, можно заметить, что Александр Дубинский был руководителем компании DubPro s.r.o. по 14 февраля 2020 года, то есть прошло больше 3 месяцев, которые отводит статья 38 КоАП для наложения административного взыскания. Однако, по мнению Верховного Суда в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда в постановлении от 29 апреля 2020 по делу № 686/4557/18 – окончание на момент рассмотрения дела об административном правонарушении сроков привлечения к административной ответственности, предусмотренных статьей 38 КоАП не является реабилитирующим обстоятельством, то есть не является обстоятельством, опровергающим факт наличия вины лица в совершении административного правонарушения ». Другими словами – господин Дубинский мог бы избежать наложения взыскания, но не установления судом факта его вины в совершении коррупционного правонарушения.

Однако признание неконституционными ряда норм ЗУ «О предупреждении коррупции” сейчас ставит крест даже на теоретической возможности привлечения таких как господин Дубинский к ответственности, поскольку, решением Конституционного Суда № 13-р / 2020 от 27 октября 2020 года были отменены:

пункт 8 части 1 статьи 11 и пункт 6 части 1 статьи 12 Закона Украины “О предотвращении коррупции” – который давал НАПК полномочия проводить проверки деклараций субъектов декларирования (так начатая проверка не может быть завершена)

пункт 12 части 1 статьи 12 этого же закона, который позволял НАПК принимать меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, направлять другим специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции материалы, свидетельствующие о факте таких правонарушений;

пункт 12-1 части 1 статьи 12, который давал НАПК полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях, отнесенных законом к компетенции НАПК;

статьи 48-50 вышеупомянутого закона, которые определяли способы и порядок проведения проверок деклараций, своевременности их представления, полноты и достоверности их заполнения;

статью 65 Закона Украины “О предотвращении коррупции”, которая регулировала порядок привлечения к ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Таким образом, НАПК лишено права совершать любые действия в рамках его основного назначения – реализовывать государственную антикоррупционную политику, для чего им и проводятся проверки деклараций субъектов декларирования. Для разблокировки этих функций НАПК нужно принимать новый законопроект, который внесет изменения в ЗУ “О предотвращении коррупции” и вернет НАПК отобранные полномочия.

Еще сложнее ситуация с ответственностью по второй из упомянутых статей. Это статья 366-1 Уголовного кодекса – представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины “О предотвращении коррупции”, или умышленное непредставление субъектом декларирования указанной декларации.

Как видно из содержания статьи, действия господина Дубинского полностью охватываются ее диспозицией – и по решению Соломенского райсуда Киева, и из открытых реестров следует, что подавая декларации об имущественном состоянии, Александр Дубинский внес в них заведомо ложную информацию об отсутствии у него корпоративных прав в компании DubPro sro в период пребывания народным депутатом Украины.

Однако, Конституционный Суд решением от 27 октября 2020 статью 366-1 Уголовного кодекса также отменил. И уже в отличие от полномочий НАПК, ответственность по статье Уголовного кодекса которая признана неконституционной – не вернешь. Даже если Верховной Радой будет принят закон, который вернет в Уголовный кодекс статью, по содержанию аналогичную 366-1, все преступления, совершенные до вступления в силу этого закона – не могут быть квалифицированы по новой статье, а ответственность за их совершение – не наступает.

Причина здесь в статье 58 Конституции Украины, которая устанавливает, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Эта статья Конституции была предметом рассмотрения в Конституционном Суде еще в 1999 году, результатом чего стало решение № 1-рп / 99 от 9 февраля 1999 года, в котором КСУ установил, что в случаях, когда рассматривается вопрос о юридической (в том числе уголовной) ответственности человека и гражданина, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность человека и гражданина.

Кроме того, в решении от 05.04.2001 № 3-рп / 2001 КСУ отметил, что действие закона и иного нормативного правового акта не может распространяться на правоотношения, которые возникли и закончились до вступления в силу данного закона или иным нормативно-правовым актом. Таким образом, в случае дополнения Уголовного кодекса новой статьей, которая установит ответственность за несвоевременное или недостоверное декларирование субъектом декларирования взамен признанного неконституционной 366-1, ее действие будет распространяться только на те поступки, которые имели место исключительно после вступления новой статьи в силу.

Подытоживая, хочу отметить, что хотя случай Александра Дубинского является почти образцовым в контексте практических последствий решения КСУ от 27 октября 2020 года, он далеко не уникальный. И весь масштаб его последствий даже в узко очерченной перспективе практического применения, пока невозможно оценить даже приблизительно. Ну а товарища Дубинского остается только поздравить с крайне удачным для него поворотом событий.