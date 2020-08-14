Не поддерживать наших братьев в их борьбе против мира дикого совкового Севера – попросту недостойно. Потому что ценности – штука не имеющая обратного хода. Если мы считаем себя свободной нацией, нацией достоинства – у нас нет выбора, кроме как поддержать стремление других к свободе и достоинству.

Те, кто пристально наблюдает за развитием народного восстания в Беларуси не может не заметить мягкость тона, который по отношению к событиям в соседней стране взяли российские СМИ.

За неделю, прошедшую с начала массовых протестов, российские СМИ прошли стремительную эволюцию – если в самом начале речь шла о неких “белорусских бандеровцах”, то сейчас российские СМИ с невиданным для них либерализмом комментируют “издевательства силовиков над задержанными”. Настоящей квинтэссенцией этого явления стало заявление председателя “Российско-белорусского делового совета”, российского олигарха Дмитрия Мазепина, который призвал Лукашенко к прекращению насилия, а протестующих – к формированию “Комитета национального спасения”, который мог бы выступить единым переговорным центром с властью. Одиозный российский политик Владимир Жириновский, который в 2014 году рассказывал всему честному народу о том, что украинский Майдан, простите за цитату,“пахнет говном”, успел поддержать протест, заявив что против Лукашенко восстала вся страна.

Подобные комментарии со стороны России не остались незамеченными в нашей стране. И породили широкую общественную дискуссию о степени влияния Кремля на протесты. Дискуссию понятную и закономерную, учитывая что подобные заявления и комментарии, а также и характер освещения протестов в российских СМИ, не могли не быть одобрены Кремлем.

К сожалению, слова о том, что сохранение режима Лукашенко выгодно Украины, не заставили себя ждать. И следует признать, что украинское общество отнеслось к белорусскому восстанию сдержано. Что вполне понятно, учитывая постоянное беспокойство о нашей северной границе и возможных российских военных угрозах со стороны Белоруси.

Российскую позицию можно объяснить рационально. Александр Лукашенко порядком утомил Кремль и Владимира Путина своим постоянным увиливанием от дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства и систематическим заигрыванием с Китаем. Очевидно, что Кремль может быть заинтересован как в дестабилизации режима Лукашенко с дальнейшим его ослаблением и сохранением, так и в замене этого режима на переходной – полагая, что в такой ситуации, учитывая тотальную экономическую зависимость Беларуси от России, он сможет получить более твердые позиции в среде пришедших на волне восстания политических актеров.

Но, с точки зрения наших национальных интересов, смотреть на белорусский протест через кремлевскую призму, либо глазами Лукашенко, от безысходности корчащего из себя чуть ли не белорусского националиста – ошибочно и недостойно.

Оценивая события в стране-соседе под таким углом, мы, народ восстаний и национального строительства, покоящегося на плечах этих восстаний, невольно становимся заложниками вечной политической и когнитивной ошибки Кремля. Ошибка эта состоит в том, что в своей политической традиции путинская Россия никогда не признает субъектность нации и народа. Любые революционные события в той или иной стране являются, исходя из особенностей мировосприятия выросшей из узких штанишек спецслужб российской элиты, попросту чередой спецопераций. Либо следствием антироссийского заговора условного Запада, кормящего Майдан своими печеньками, либо следствием успешной кремлевской контригры. Когда ты держишь в руках молоток – все вокруг кажется гвоздями. Если всю жизнь ты занимаешься диверсиями и “активными мероприятиями” – все вокруг кажется их следствием.

Видеть как мы в своем отношении подыгрываем этому нарративу – обидно. Ведь наш, украинский, общественно-политический опыт как раз демонстрирует совершенно обратное отношение к жизни и народам. Нация для нас – всегда субъект истории.

Сами белорусы просят не называть массовые протесты против их кровавого колхозника Майданом. И правда, по формальным признакам в Беларуси нет Майдана. Но с Майданом белорусский протест роднит не форма, а суть.

Процесс генезиса нации – сложен и тернист. Но неотъемлемым его признаком является готовность людей жертвовать своими частными интересами ради неких общих абстрактных ценностей и символов. Что собой представляет флаг государства? Что наполняет простой кусок разноцветной материи символизмом, ощущением глубинной святости? Только борьба, только кровь и пот, пролитые под этим флагом! “Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов”. Это не моя выдумка – но слова одного из отцов основателей США Томаса Джефферсона.

Белорусская революция проходит под бело-красно-белым национальным стягом. Это – символ восстания, символ свободы, к которой стремится белорусское общество. Понятное дело, что каждый из участников протеста, от минского молодого креативного класса до заводских работяг вкладывает в происходящее свои ожидания. Да, пока что белорусское общество объединено только стремлением к свободе от Лукашенко. Тем не менее стремление человека к свободе – это уже то, за что стоит относится к уважительно.

Смею напомнить, какими глубинными смыслами вдруг заиграли наши формальные государственные символы во время Революции Достоинства – наш язык, наш прапор, Тарас Шевченко. Через опыт противостояния с пророссийским режимом Януковича миллионы людей почувствовали свою сопричастность с национальными символами, национальными архетипами, культурным кодом. Революция Достоинства, как и агрессия России поставили перед нами архиважные вопросы о том, что значит – быть украинцем, что значит – иметь собственное государство, что означают для нас ценности свободы, воли, демократии.

В фантастическом сериале “Мир Дикого Запада” главные протагонисты – человекоподобные роботы, проходя череду страданий, обретают самосознание, становясь по сути живыми существами – людьми. Мы, украинцы, проходя свою череду страданий, становимся нацией. В своем противостоянии с закостенелым, застывшем в янтаре советским режимом Лукашенко, белорусский народ так же может выстрадать и возродить свое национальное самосознание. И то, что белорусский протест инстинктивно опирается именно на национальные символы – показательно. Потому что больше белорусам в их войне с совком опереться не на что.

Не поддерживать наших братьев в их борьбе против мира дикого совкового Севера – попросту недостойно. Потому что ценности – штука не имеющая обратного хода. Если мы считаем себя свободной нацией, нацией достоинства – у нас нет выбора, кроме как поддержать стремление других к свободе и достоинству.

Смешно в этом контексте выглядят высокомерные заявления некоторых украинцев об отсутствии в Беларуси нелукашенковской элиты или рассуждения о том, что в Беларуси нет оппозиционных партий. Много ли вы слышали об оппозиционных партиях в СССР? Знакомы ли вам фамилии Зенона Позняка, Александра Милинкевича, Андрея Санникова – белорусских моральных авторитетов и политиков, репрессиями изгнанных в эмиграцию? Слышали ли вы о “Белорусском народном фронте” и “Хартии 97”? Если не слышали – пойдите почитайте о них, о втоптанной Лукашенко в грязь и кровь европейской Беларуси. А потом делайте выводы.

Украина сражается за свое право быть национальным суверенным государством. Украина сражается за свою свободу. Украина сражается против Российского империализма, против совка в душах и умах. И наш стратегический национальный интерес состоит в том, чтобы фронт этой борьбы расширялся. Чтобы на наших границах совок скукоживался и отпадал мертвыми струпьями. Наш национальный интерес – в том, чтобы расширять пространство свободы и демократии. В том, чтобы с Севера соседствовать с функциональным демократическим государством-партнером, а не с сумасбродным диктаторским режимом, проводящим в угоду Путину совместные военные учения у наших границ. Построение этого государства не будет быстрым и простым. Ведь застывшее в Беларуси в 1994 году время только сейчас начинает восстанавливать свой бег. Но возрождение в Беларуси самой политики, дальнейшее построение проевропейских партий и сам процесс демократизации страны-соседа – то, что может в конечном итоге обеспечить и нашу национальную безопасность и наши интересы в регионе гораздо надежней, чем действия деградирующего и стареющего кровавого диктатора.

Пожелаем белорусам смелости и выдержки в их борьбе.

Жыве Беларусь!