В то время как украинский президент молчал или просил проверить техническое состояние всех украинских самолетов (это при том, что СНБО все якобы сразу знал), канадский премьер сослался на данные разведки и первым высказал мнение, что украинский самолет был сбит иранскими средствами ПВО.

Так Трюдо стал в глазах украинцев настоящим “величайшим лидером современности”, “игроком высшей лиги” и просто душевным человеком, который может прийти посочувствовать и не побояться сказать правду.

Зеленский тоже сочувствовал родным погибших и возлагал цветы, но выглядело это по-разному.

Они оба делали заявления. Но канадский премьер говорил раза в два чаще.

“У нас есть разведданные из разных источников, включая данные наших союзников и данные нашей разведки, которые указывают, что самолет сбила иранская ракета класса “земля-воздух”. Это могло быть непреднамеренно”, – заявил 9 января Трюдо.

Les familles des victimes du vol PS752 et les Canadiens ont des questions. Ils méritent des réponses. @HarjitSajjan, @FP_Champagne et moi avons discuté avec le Groupe d’intervention en cas d’incident aujourd’hui pour parler de l’enquête et de la situation sur le terrain en Iran. pic.twitter.com/v2si2mU0J1

