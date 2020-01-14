Последнюю неделю их сравнивали постоянно: как говорили и что делали украинский президент Владимир Зеленский и канадский премьер Джастин Трюдо.

В то время как украинский президент молчал или просил проверить техническое состояние всех украинских самолетов (это при том, что СНБО все якобы сразу знал), канадский премьер сослался на данные разведки и первым высказал мнение, что украинский самолет был сбит иранскими средствами ПВО.

Le premier ministre Justin Trudeau présente aux Canadiens une mise à jour concernant l’écrasement d’avion mortel survenu en Iran. pic.twitter.com/ZuTPieAlJy — PMcanadien (@PMcanadien) January 10, 2020

Так Трюдо стал в глазах украинцев настоящим “величайшим лидером современности”, “игроком высшей лиги” и просто душевным человеком, который может прийти посочувствовать и не побояться сказать правду.

Зеленский тоже сочувствовал родным погибших и возлагал цветы, но выглядело это по-разному.

Они оба делали заявления. Но канадский премьер говорил раза в два чаще.

“У нас есть разведданные из разных источников, включая данные наших союзников и данные нашей разведки, которые указывают, что самолет сбила иранская ракета класса “земля-воздух”. Это могло быть непреднамеренно”, – заявил 9 января Трюдо.

Les familles des victimes du vol PS752 et les Canadiens ont des questions. Ils méritent des réponses. @HarjitSajjan, @FP_Champagne et moi avons discuté avec le Groupe d’intervention en cas d’incident aujourd’hui pour parler de l’enquête et de la situation sur le terrain en Iran. pic.twitter.com/v2si2mU0J1 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 11, 2020

“Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин”, – заявил на утро после этого Зеленский.

Многие сочли поведение президента Украины благоразумным. Мол, открытый конфликт еще и с Ираном нам ни к чему. А мы не США, и даже не Канада.

У Канады с Ираном, кстати, давний счет.

В 1980 году канадцам удалось спасти 6 американских дипломатов из Ирана и вывезти их под видом голливудских актеров по липовым паспортам.

В 2012-м Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном. Причиной стала смерть 54-летней журналистки Зухры Каземи, замученной в тегеранской тюрьме Эвин. Каземи была схвачена за несколько лет до этого во время студенческих протестов.

До этого Канада приняла многих иранских беженцев, включая и преследуемых политиков. Туда бежал управляющий Центробанком Ирана Махмуд-Реза Ховари, которому было предъявлено обвинение в финансовых махинациях. Также североамериканская страна не раз осуждала угрозы Ирана в сторону Израиля.

В 2016 году правительство Канады начало переговоры о восстановлении отношений, но не очень успешно. Дипломатические вопросы страны, как и раньше, решали через посредничество Италии.

Тем не менее 9 января Трюдо заявил, что министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань позвонит своему иранскому коллеге Мохаммеду Джаваду Зарифу, чтобы подчеркнуть необходимость надлежащего расследования катастрофы.

“Канада является одной из немногих стран с высоким уровнем экспертизы, когда дело касается подобных аварий, поэтому мы можем внести большой вклад”, – подчеркнул Трюдо.

138 из 176 человек, находившихся на борту самолета МАУ, должны были дальше отправиться в Канаду.

“Вы можете чувствовать себя невыносимо одиноким, но вы не одиноки. Вся ваша страна стоит с вами сегодня вечером, завтра и во все последующие годы”, — заявил Трюдо в воскресенье на встрече с родственниками погибших.



“То, что Иран признал, очень серьезно. Сбивать гражданский самолет — это ужасно. Иран должен понести полную ответственность”, – отметил канадский премьер днем раньше.

Он подчеркнул, что власти Канады не успокоятся, пока не добьются справедливости.

“Канада не успокоится, пока мы не добьемся ответственности для виновных, справедливости и завершения дела, чего заслуживают семьи погибших”, – заявил политик.

В это же время Владимир Зеленский заявляет: “Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но мы настаиваем на полном признании вины. Также мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам”.

Казалось бы, разница только в активном и пассивном залоге глагола. Но она и определяет психологическую готовность лидера действовать и защищать людей. Быть лидером и гуманистом. За что Трюдо и стал любимцем публики.

В отличие от Зеленского, ему повезло – он рос в семье политика. Его отец Пьер Трюдо был канадским премьером, когда Джастин только родился. А будущую карьеру ему напророчил президент США Никсон. Трюдо видел, как отец спорил с лидерами Штатов, и сам сейчас делает то же время от времени.

И это делает его субъектом политики, а не объектом.

У Зеленского такого опыта не было. Но ему есть на кого посмотреть и что перенять. Не объявлять войны, но защищать свои интересы.