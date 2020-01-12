Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Оттаве, информирует американский телеканал CNN.
“То, что Иран признал, очень серьезно. Сбивать гражданский самолет — это ужасно. Иран должен понести полную ответственность”, – отметил Трюдо.
Он подчеркнул, что власти Канады не успокоятся, пока не добьются справедливости.
“Канада не успокоится, пока мы не добьемся ответственности для виновных, справедливости и завершения дела, которого заслуживают семьи погибших”, – заявил политик.
Он добавил, что должно быть проведено полное и всестороннее расследование, а виновные привлечены к ответственности.
Трюдо уточнил, что Канада настаивает на участии в расследовании крушения самолета. По его словам, иранская сторона уже одобрила визы троим канадцам, которые будут заниматься этим делом.
“Ожидаем, что руководители группы прибудут в Тегеран уже сегодня (11 января, — ред.) и будут присутствовать на месте, чтобы поддерживать канадские семьи”, — заявил Трюдо.
Он добавил, что сейчас ожидается одобрение виз для других канадских расследователей.
I’m giving an update about the latest developments in Iran from the National Press Theatre in Ottawa. Watch live:
🇨🇦
Je présente une mise à jour sur les derniers développements concernant l’Iran à partir de l’Amphithéâtre national de la presse, à Ottawa. Regardez-la en direct :
Опубліковано Justin Trudeau Субота, 11 січня 2020 р.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.