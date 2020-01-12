Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран должен понести полную ответственность за крушение украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Оттаве, информирует американский телеканал CNN.

“То, что Иран признал, очень серьезно. Сбивать гражданский самолет — это ужасно. Иран должен понести полную ответственность”, – отметил Трюдо.

Он подчеркнул, что власти Канады не успокоятся, пока не добьются справедливости.

“Канада не успокоится, пока мы не добьемся ответственности для виновных, справедливости и завершения дела, которого заслуживают семьи погибших”, – заявил политик.

Он добавил, что должно быть проведено полное и всестороннее расследование, а виновные привлечены к ответственности.

Трюдо уточнил, что Канада настаивает на участии в расследовании крушения самолета. По его словам, иранская сторона уже одобрила визы троим канадцам, которые будут заниматься этим делом.

“Ожидаем, что руководители группы прибудут в Тегеран уже сегодня (11 января, — ред.) и будут присутствовать на месте, чтобы поддерживать канадские семьи”, — заявил Трюдо.

Он добавил, что сейчас ожидается одобрение виз для других канадских расследователей.

I’m giving an update about the latest developments in Iran from the National Press Theatre in Ottawa. Watch live:

🇨🇦

Je présente une mise à jour sur les derniers développements concernant l’Iran à partir de l’Amphithéâtre national de la presse, à Ottawa. Regardez-la en direct : Опубліковано Justin Trudeau Субота, 11 січня 2020 р.