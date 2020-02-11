Во вторник, 11 февраля, президент Владимир Зеленский провел ротацию, которую журналисты ждали несколько недель – он уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. Что случилось в окружении президента, разбирались Буквы.

Родитель президента

Как известно, именно Андрей Богдан является автором идеи похода Владимира Зеленского в президенты и именно он убедил его баллотироваться. Без ведома Игоря Коломойского, который до первого тура больше верил в Тимошенко.

Однако, согласно кулуарным слухам, именно Коломойский настоял на том, чтобы главой офиса стал Андрей Богдан. Дело в том, что президент на эту должность хотел назначить своего друга детства Ивана Баканова. К тому же в день инаугурации представители США дали ясно понять Зеленскому, что нежелательно назначать Богдана главой АП, потому что он бывший адвокат Коломойского, а по тому идет расследование в США.

Тем не менее, на второй день после инаугурации администрацию таки возглавил Богдан. При этом сотрудники департаментов, которых позвали на совещание в обед еще видели указ по Баканову, а уже на вечернем собрании был указ на Богдана.

Поскольку Богдан подпадал под закон о люстрации Администрацию президента теперь переименовали в офис. Но в остальном он ставал все больше не первым, но и не вторым человеком в государстве. Именно через Богдана пришло большинство некварталовских замов Офиса – Руслан Рябошапка, Алексей Гончарук, позже Андрей Смирнов. После того как два первых стали генпрокурором и премьером Богдан стал своего рода нейромедиатором между президентом и правоохранительными органами и Кабмином. Он также влиял на кадровую политику, да и в общем во многом на то, что говорит президент. Так что уже было непонятно, кто на самом деле руководит государством. Но медовый месяц Богдана длился недолго.

Как Богдан сломал зуб об Киев

Чем меньше президент понимал в институтах власти, тем больше было влияние Богдана, который был чуть ли не единственный знаком с этой системой. Но чем больше бывшие соратники президента, переехавшие на Банковую с офиса «Квартала», там обживались, тем меньше им нужен был Богдан.

Более того, именно к ним шли решать вопросы те, с кем, выражаясь непарламентским языком, залупился глава Офиса президента. Так было с мэром Киева Виталием Кличко. В какой-то момент Богдан решил, что у мэра Киева стоит забрать полномочия главы КГГА. Президент, который еще за пару недель до этого звонил мэру столицы и жаловался, что он наконец-то понял, как это непросто управлять государством, поддержал Богдана.

В окружении Кличко сначала немного волновались, и указывали на то, что Богдан друг одного из крупнейших киевских застройщиков Андрея Ваврыша – а значит это просто желание сесть на потоки – да и Игорь Коломойский не прочь получить под свой контроль Бессарабку.

В августе Богдан направил в Кабмин обращение о увольнении Кличко, а мэр Киева в ответ улетел в Штаты и выложил в сеть фото с Руди Джулиани. Сигнал для Офиса президента был прежний – «хотите попасть на прием к Трампу, дружите с друзьями его друзей». На следующий день Богдан с помощью Кирилла Тимошенко запустил «утку» о том, что он якобы написал заявление об увольнении.

Отыграв первый раунд вничью, Богдан вернулся к плану обрезать полномочия Кличко после избрания нового парламента. Соратники Александра Ткаченко и депутаты, которых называли близкими к Ваврышу, переписывали закон о столице. В СМИ запускали слухи о новом возможном главе Алексее Резникове, который раньше работал с Кличко.

А потом все резко стало на стоп. Закон где-то потерялся под завалами турборежима, Кличко остался единоличным руководителем города, а Андрею Богдану не осталось ничего другого, как потихоньку свиснуть СМИ, что мэру сохранить свои позиции помог Александр Ермак. И ценой вопроса было несколько должностей.

Кличко по-своему передал привет – и сфотографировался на совещании после прорыва трубы под Ocean Plaza в компании Резникова и Игоря Никонова, которого на тот момент прочили в вице-премьеры.

Пал жертвой интриг и турборежима

С избранией новой Рады Богдан стал отвечать еще и за ее работу. Он был автором идеи про турборежим.

«Надо признать, без этой идеи Богдана мы бы с себя и неприкосновенность не сняли бы. Но работать в таком темпе было невозможно. В результате появилось недовольство на Банковой, что мы не делаем это так быстро, как там того хотят. Богдан чаще других высказывал это недовольство, в присущей ему грубоватой манере», – рассказывает один из депутатов «Слуги народа».

«Для него всегда важен результат, а не процесс. И он не подбирает слова -мат так мат – из-за чего у него случались разногласия с тем же Разумковым (глава Верховной Рады – ред.), депутатами и другими руководителями, которые к такому не привыкли», -отмечает депутат.

«Но в то время, пока Богдан работал, проводил совещания, кто-то просто сидел на ушах у президента и рассказывал, как тот плохо работает», – отмечает другой депутат, намекая на помощников президента Андрея Ермака и Сергея Шефира.

«Сейчас к Андрею (Богдану – ред.) накопилось много вопросов, где он не справился с поставленными перед ним задачами, включая работу Кабмина», – говорит представитель окружения президента.

На начало года в пассиве Богдана были:

– наличие его разговоров в записях судьи Волка, расследованием по которому занимается НАБУ. И в рамках борьбы за увольнения главы НАБУ Артема Сытника эти записи могут и всплыть;

– присутствие в прослушках бывшего главы ГБР Романа Трубы, из которых становится ясно, что глава ОП пытался влиять на следствие в делах, в том числе в пользу Игоря Коломойского;

– конфликт за контроль за СБУ и доверие президента с главою Службы безопасности Иваном Бакановым. Говорят, что благодаря Валерию Хорошковскому Богдану удалось поставить своих людей в ведомство;

– постоянные конфликты с руководителями разных уровней;

– моральная ответственность за Алексея Гончарука, который высказался, что у президента в голове туман;

– открытый киевский конфликт;

– запоротый законопроект по децентрализации, который пришлось отзывать в том числе из-за того, что Богдан подал неправильную сравнительную таблицу к закону.

На фоне этого всего сам Богдан уже выглядел расстроенным и уставшим.

«Он не привык к такому графику жизни. Он любит отдохнуть, покурить кальян, а тут постоянная рутина, и он ее исполнял, но она его утомляла», – рассказал один из депутатов, который дружит с Богданом.

Плюс, Богдан не очень горел желанием заполнять декларацию.



«Думаю, Богдан выполнил те задачи, которые ставил перед ним президент и который он ставил сам для себя и решил уйти», – говорит нардеп от «Слуги народа» Александр Качура.

По его словам, если Богдан был боле творческим человеком и в чем-то напоминал главу администрации президента Порошенко Бориса Ложкина, то Ермак будет более системным и похожим на Игоря Райнина.

Андрей Второй

Андрей Ермак познакомился с Владимиром Зеленским в 2010 году, когда тот был генпродюсером телеканала Интер. С тех пор и началась их дружба. В президентский офис Зеленский взял Ермака помощником. Он получил полномочия налаживать международные связи.

У каждого президента есть такой человек, который занимается международными контактами. Даже у Петра Порошенко несмотря на его жажду иметь монополию в международных связях Борис Ложкин чуть ли не каждые две недели летал в США.

В то время, когда Александр Данилюк и Андрей Богдан блокировали встречу Зеленского с Руди Джулиани Андрей Ермак наоборот искал все возможные контакты.

С Джулиани его познакомил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

Ермак вел переговоры, чтобы Зеленский уже к осени попал в Штаты. Но тут демократы слили информацию о том, что Трамп остановил военную помощь Украине, домогаясь расследования по действиям своего конкурента на выборах Джо Байдена и компании Burisma, где работает сын бывшего американского вице-президента.

Более успешными оказались действия Ермака на российском фланге – он провел два обмена пленными, участвовал в газовых переговорах в декабре. Более того, он приближает реинтеграцию Донбасса. Вот только все это происходит на условиях России.

Андрей Ермак родился в Киеве, в 1971. Его мать – уроженка Санкт-Петербурга, отец по одним данным родился в Украине, по другим в России. Он закончил в 1995 КИМО. Начинал работать в фирме «Проксен» Александра Задорожнего. При том, что Ермак позиционирует себя как юрист, работающий с кинокомпаниями, у него есть больше десятка компаний и 3 из них связаны с Рахамимом Эммануиловым. Речь идет о компаниях «Медійна група європейського партнерства», «Інтерпромфінанс Україна» и «М.Є.П.». Эммануилов имеет контакты в ближних кругах Путина.

Еще одно звено контактов – семейство Черновецких. Роман Валесюк, который был задержан вместе с Степаном Черновецким в Испании в 2016 бизнес-партнер семьи ресторатора Николая Тищенко, а то в свою очередь друг Ермака.

Бизнес-контакты позволяют Ермаку вести переговоры в России, но они часто не в пользу Украины. Как-то один из представителей украинских спецслужб пожаловался при Ермаке на фсбшников. «Так давай мы с ними перетрем, чтобы они вас не доставили», – ответил Ермак.

До какой стадии может зайти перетирание, станет понятно уже в апреле.

Следующие на выход

Один из бывших высокопоставленных чиновников, комментируя отставку Богдана, отметил: «Падение президента в Украине начинается с отставки первого главы его администрации: так было у Кучмы с Табачником, так было у Ющенко с Зинченко, так было у Януковича с Лёвочкиным, так было и у Порошенко с Ложкиным».

При этом Зеленский расстался с главой своего офиса еще быстрее, чем Ющенко. А по динамике отношений внутри команды может со времен угодить в то же неприглядное положение, что и третий президент страны.

При всей нелюбви истеблишмента к Богдану его уход может запустить весьма сомнительные процессы. Хотя депутаты «Слуги народа» и шутят: «Хуже не будет, лучше не станет».

Но одно дело, если Богдан уйдет сам, а другое, если за ним со временем отвалится и часть людей, которые с ним связаны.

Следующий в списке на увольнение премьер Алексей Гончарук, но благодаря поправкам ОПЗЖ в законам о рынке земли у него есть время где-то до апреля. Как говорят, президент готов был уволить премьера еще после обнародования прослушки, особенно после того, как один олигарх ему рассказал, что если эту историю проглотить, то вообще не ясно будет, кто в доме хозяин. Правда, после этого к президенту пришел другой олигарх и сказал, что если Гончарука уволить, то в Давос нет смысла ехать. Даже на его завтрак.

Президент сопротивляется кандидатуре Юрия Витренко, которую предлагает Игорь Коломойский, потому что премьер от олигарха на внешний свет совсем плохо, и тем интереснее, кто попробует пробиться к президенту через Ермака.