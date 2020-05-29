Велосипед - это здоровый и практичный выбор для каждого из нас. На нем можно ездить на работу или за покупками, гулять с семьей в парке и даже путешествовать. Однажды, научившись ездить, вы уже никогда не разучитесь. Давно мечтаете купить велосипед?

#Буквы рассказывают, почему это стоит сделать уже прямо сейчас.

Перед покупкой велосипеда следует понять свои предпочтения – где именно вы будете кататься: по городу на работу, в парках, на автомобильных трассах, в лесу или же вы поклонник агрессивной езды. Выбор велосипеда – это ответственное дело, ведь покупаете вы его надолго.

Контроль веса и чистая кожа

Несомненное преимущество велосипеда – это активные физические нагрузки, а соответственно улучшение внешних параметров и самочувствия. Если час покрутить педали в прогулочном темпе, можно с легкостью избавиться от 200 и больше калорий.

Кроме того, регулярная езда на велосипеде помогает замедлить старение кожи. А все потому, что активная циркуляция крови позволяет доставить кислород и питательные вещества клеткам кожи быстрее и эффективнее, при этом выводя токсины. Поэтому у активных велосипедистов все хорошо с обменом веществ. А еще их организм лучше справляется с простудами.

Постоянное педалирование вытачивает мышцы ног. Подтягиваются ягодичные и бедренные мышцы. Укрепляются спина и руки — тело становится подтянутым и красивым.

Крепкое сердце и активная сексуальность

Физические нагрузки заставляют сердечную мышцу более интенсивно сокращаться.

Пока мы крутим педали, стимулируется кровообращение всего организма, а это позволяет устранить “узлы застоя”, которые довольно часто являются причиной варикозного расширения вен.

Регулярные прогулки на велосипеде тренируют сердце и делают его более выносливым, как впрочем и весь организм. Лучше вентилируются и легкие.

А еще у велосипедистов продолжительность занятия сексом больше, ведь их организм более гибкий и выносливый. У тренированного организма выброс гормонов происходит интенсивнее.

Велосипед — это хорошая инвестиция в собственное здоровье.

Экономия времени и денег

Имея велосипед и живя в крупном городе, вам не придется простаивать часами в пробках, чтобы добраться на работу или домой. Вы также не будете тратить деньги на бензин, чтобы заправлять авто или оплачивать проезд в маршрутках. Не придется покупать страховку, а в случае поломки вываливать кучу денег на ремонт.

Если регулярно ухаживать за велосипедом и бережно к нему относиться, то он прослужит долго верой и правдой.

На велосипеде можно побывать в тех местах, куда на автомобиле не заедешь, а пешком идти далеко и долго. Например, на можно устроить целый велопоход с ночевкой в горах.

На велосипеде можно увидеть больше.

Эмоциональное здоровье

Прогулки на велосипеде вдали от шумного города позволяют отвлечься от ежедневных забот и проблем. Пение лесных птиц, шелест деревьев на ветру, созерцание водной глади озер – отличная передвижная медитация.

Велосипед — хороший вариант уединиться. Выехав на трассу, можно целиком и полностью погрузиться в свои мысли — подумать о вечном или просто провентилировать голову.

Велопрогулки отлично подойдут и для романтических свиданий — очень хорошая альтернатива просиживаниям в кафе или походам в кино.

Не лишним будет напомнить, что положительные эмоции так же положительно влияют на физическое здоровье. Все взаимосвязано.

“Ничто не может сравниться с простым удовольствием прогулки на велосипеде”, – говорил Джон Кеннеди.

Здоровый сон

Даже неспешная вечерняя велопрогулка поможет насытить организм кислородом и крепко, и сладко спать. А полноценный сон – это бодрое начало следующего дня и свежий внешний вид.

Новые впечатления

Если не исколесить пол-континента, то хотя бы изучить окрестности своего населенного пункта вы точно сможете. И окажется, что о многих красивых местах вы даже и не подозревали.

“Именно езда на велосипеде – это то, с помощью чего вы изучите контуры страны лучше, когда вы поднимаетесь на склоны холмов и спускаетесь с них. Вы помните, какие они на самом деле, в то время как на автомобиле вас впечатляет только высота холма, и у вас остаются не такие точные воспоминания о стране, какие вы получаете, объехав ее на велосипеде”, – Эрнест Хемингуэй.

Красивая велоформа

Да, велоформа бывает стильной и красивой — велобренды об этом сегменте хорошо позаботились.

Эластичные джерси и лосины подчеркнут вашу фигуру, стильные очки и шлем придадут аэродинамики, а велотуфли сделают езду более комфортной.

Девушки в велоформе уж точно не останутся незамеченными. Да и мужчины могут себя показать — сразу будет видно, кто регулярно катает, а кто любить ужинать пирожками.

Но в велоформе важен не только внешний вид, но и функциональность. Одежде мало быть красивой — она должна быть практичной.

Форма должна одновременно:

хорошо вентилировать тело;

быстро высыхать от пота;

не переохлаждать кожу;

приятно прилегать к телу, не натирать;

не задираться.

Также следует обратить внимание на велотрусы: они должны быть сшиты из нескольких видов материалов, а “памперс” сидеть комфортно.

Кстати, без зазрения совести можно носить велоформу причудливых расцветок и никто вам слова не скажет. А попробуйте в таком виде погулять по городу?!

Время препровождения в друзьями

Велопрогулки – еще один отличный вариант активно провести время с семьей или друзьями. Если у вас нет компании для “покатушек”, не отчаивайтесь – ее всегда можно найти на велофорумах или в пабликах в соцсетях — их предостаточно.

Это еще и отличный вариант обзавестись новыми знакомствами или даже романтическими отношениями.

Положительный пример

Родители, которые любят ездить на велосипеде, однозначно “сажают на колеса” своих детей. Ведь ребенок, который катается на велосипеде, получает всю ту пользу, что и взрослый.

Кроме того, всей семьей можно участвовать в различных массовых велопарадах — уже детям это точно понравится и будет что вспомнить потом.

Ноль CO2

Назвать велосипед полностью экологическим транспортом все же не получается, ведь ему требуются смазочные материалы, да и производство покрышек или карбоновых рам точно не экологический процесс.

Тем не менее велосипедисты не покупают бензин, соответственно их “железные кони” не выделяют диоксид углерода, который разрушает озоновый слой Земли.

По подсчетам Европейской комиссии, на городские авто приходится около 40% всех выбросов углерода, вызванных использованием автомобильного транспорта.

А еще на производство одного велосипеда из стали требуется в сто раз меньше этого металла, чем на производство авто.

Согласно данным Федерации европейских велосипедистов (European Cyclists’ Federation), экологический след (степень использования природных ресурсов человеком) велосипедиста – в 12 раз меньше, чем у автомобилиста. А еще езда на велосипеде приносит гражданам ЕС как минимум 150 миллиардов евро в год.

Расширение словарного запаса

Возможно не такое уж это и преимущество, но вы точно будете знать о чем идет речь, когда услышите слова: каретка, грипсы, найнер, ви брейки, “штаны”, дропаут, ригид, матрасить и так далее.

А еще езда на велосипеде — это просто красиво!