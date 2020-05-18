В мае Печерский районный суд принял два решения относительно Виктора Януковича. Оба оказались довольно похожими: бывшего президента позволили отправить в следственный изолятор. Однако, поскольку он скрывается где-то в Российской Федерации, то эти аресты скорее номинальные. Впрочем, они довольно важны для дел Майдана: следствие о роли четвертого президента в событиях Революции достоинства наконец может сдвинуться с мертвой точки.

После того, как Виктор Янукович сбежал в Ростов, против него начали целый ряд уголовных производств. Они охватывали довольно большой промежуток времени от начала президентства и до аннексии Крыма. Здесь и узурпация власти, и получение сомнительных гонораров за книги, и присвоение резиденций «Межигорье» и «Сухолучье», растраты при приватизации «Укртелекома», государственная измена, целый ряд эпизодов времен Революции достоинства: «диктаторские законы», события 18 -20 февраля, в целом – создание преступной организации.

Однако большинство дел, в которых бывший президент фигурировал, довести до логического завершения было почти невозможно: украинское законодательство до 2014 года вообще не предусматривало заочного расследования. Но после соответствующих изменений в Уголовный процессуальный кодекс ситуация не стала лучше: из-за законодательных нюансов большинство расследований просто остановили. Впрочем, в мае Печерский районный суд дал два разрешения на «заочный» арест Януковича. И хотя на жизнь бывшего президента эти решения вряд-то повлияют, они позволят разблокировать следствие хотя бы в части преступлений, к которым он может быть причастен.

Законодательные нюансы

В Украине существует два типа уголовных производств: по факту самого преступления и в отношении конкретного лица. Между этими типами расследований ряд различий, однако для нас наиболее интересны два из них. Первое – фактовое расследование в принципе не ограничено во времени. Если же говорить о расследовании в отношении конкретных людей, то максимальный срок может быть один год. Это сделано для того, чтобы не нарушать права подозреваемых. Ведь на время расследования их могут отправить в следственный изолятор или посадить под домашний арест, могут обязать сдать паспорта, арестовать банковские счета и имущество.

Второе отличие – расследование фактовых дел не зависит от наличия или отсутствия в стране подозреваемого. В то же время расследования в отношении конкретных лиц напрямую зависят от того, удалось ли следователям задержать подозреваемых. Как объясняют в прокуратуре, в случае, когда человек скрывается, согласно законодательству его объявляют в розыск, а само расследование останавливают до момента, пока подозреваемого не удается задержать. Что в случае с уголовными производствами в отношении чиновников времен Виктора Януковича фактически делало невозможным работу следователей. Ведь большинство этих лиц сбежало из Украины в первые дни после расстрелов на Институтской.

Чтобы исправить ситуацию, в октябре 2014 года Верховная Рада приняла ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс, который, в частности, регламентирует работу следователей. Так в КПК появился целый раздел, посвященный специальному досудебному расследованию (которое более известно в целом как «заочное следствие»). Правда, чтобы его начать, нужно выполнить целый ряд требований.

Во-первых, под «заочку» попадают только отдельные преступления, такие как государственная измена, посягательство на территориальную целостность, превышение власти и др. В общем – несколько статей Уголовного кодекса, исчерпывающий перечень которых можно найти в ст. 297-1 УПК.

Во-вторых, разрешение на старт такого уголовного производства может дать только суд, которому необходимо доказать, что подозреваемый скрывается от следствия. И в-третьих, подозреваемый должен быть в международном или межгосударственном розыске. Собственно, при условии соблюдения этих трех основных требований и возможен старт «заочки».

Впрочем, если на бумаге эти положения выглядели вполне неплохо, то на практике они вызвали ряд проблем. С первой из них следователи столкнулись в момент запуска Государственного бюро расследований. Стоит отметить, что изначально следствием по делам Майдана занимались чуть ли не все правоохранительные органы: милиция, Служба безопасности Украины, региональные прокуратуры Генеральная прокуратура Украины.

В 2015 году в ГПУ создали отдельное подразделение, которое должно было расследовать исключительно преступления, совершенные во время Революции достоинства. Однако здесь есть важный нюанс: прокуратура должна была отказаться от полномочий следствия в момент запуска ГБР, но не позднее ноября 2017 года. Об этом, в частности, говорилось в переходных положениях Уголовного процессуального кодекса, который Верховная Рада приняла 2012 года.

Как известно, в 2017-м Госбюро расследований запустить не удалось, поэтому нардепы проголосовали за изменения в законодательство и позволили прокурорам дорасследовать дела еще два года – до 2019-го.

Заочные расследования оказались в подвешенном состоянии: начинать новые прокуроры права не имели, а завершить и передать в суды старые до запуска ГБР не успели из-за объема материалов. Генеральная прокуратура пыталась разработать изменения в законодательство, которые бы позволили разблокировать такие уголовные производства, однако в парламент эти законодательные инициативы так и не попали. Уже 2018 Госбюро расследований полноценно заработало, а 2019-го, после скандалов и голодовки адвокатов и семей Небесной сотни, в этой структуре создали отдельное подразделение, ответственное за дела Майдана.

В него, в частности, вошли следователи, которые уже занимались этими расследованиями. Поэтому проблема с заочными расследованиями прокуратуры частично решилась сама-собой, ведь большинство майдановских производств прокуратура отдала в ГБР.

Однако это было не самой большой проблемой «заочки». В течение нескольких лет следователи сталкиваются с тем, что у судов нет единого понимания термина «международный розыск», который является обязательным условием для специального досудебного расследования.

Как в свое время объяснял Буквами глава Управления спецрасследований Генпрокуратуры (подразделение ГПУ, ответственное за дела Майдана, ныне расформирование – ред.) Сергей Горбатюк, в большинстве случаев для положительного решения по «заочке» нужен розыск по базам Интерпола.

«Чтобы начать «заочку», нужно получить разрешение на арест человека, который скрывается. И тогда же можно получать разрешение на специальное досудебное расследование. Но тогда получается, что мы арест человека привязываем к розыску по базам Интерпола. Ожидаемо, что эта структура при таких условиях не будет объявлять в розыск ни Януковича, ни других подозреваемых», – объяснял Горбатюк.

Собственно, именно «проблема Интерпола» стала для заочного следствия ключевой. Ведь закон не имеет четкого определения межгосударственного/международного розыска. Поэтому Фемида трактует его по своему усмотрению.

Например, ответственные за дела Майдана прокуроры во время общения с Буквами отмечали, что им известны случаи, когда одна и та же коллегия судей принимала кардинально противоположные решения по заочному расследованию: например, давала такое разрешение Национальному антикоррупционному бюро и отказывала следователем в майдановских производствах. При этом в обоих случаях Интерпол подозреваемых не разыскивал.

«У нас нет единой судебной практики по этому вопросу. По законодательству, ее формирует Верховный суд. И его решения являются обязательными при вынесении решений. Однако вопрос меры пресечения обжалуется только в апелляции, Верховный суд не должен их рассматривать. Поэтому без изменений в законодательство вряд ли получится решить эту проблему», – прокомментировал 12 мая журналисту Букв ситуацию прокурор Алексей Донской, который отвечает за одно из дел в отношении Виктора Януковича.

Узурпация власти, «АТО» и массовые расстрелы

Если же говорить о Печерском райсуде, он дважды дал разрешение на арест Виктора Януковича в этом году. И это не является ошибкой: решения принимали в двух разных уголовный производствах, 4 и 12 мая. Первое касалось узурпации власти Януковичем. Напомним, речь идет об отмене политической реформы Виктора Ющенко: в 2010 году Конституционный суд отменил изменения в Конституцию от 2004 года и вернул редакцию Основного закона 1996 года. Это в результате уменьшило полномочия парламента и значительно расширило их Януковичу. По версии следствия, Виктор Янукович после победы на президентских выборах мог влиять на КС, чтобы получить нужное для себя решение. По мнению следователей, это стало лишь первым из целого ряда преступлений, которые совершил беглый президент, чтобы получить всю полноту власти. В этом же производстве, например, проходит экс-министр юстиции Александр Лавринович – его дело уже успели передать в суд.

Здесь также стоит вспомнить, что этот эпизод входит в «Большое дело Януковича», о котором в свое время говорил генпрокурор Юрий Луценко. Это определение объединяет все возможные преступления, которые мог совершить экс-президент. По крайней мере, так утверждает одна из версий следствия, которую озвучивали Буквам представители прокуратуры. В общем картина выглядит так: Янукович использовал властные полномочия для личного обогащения и фактически превратил отдельные государственные структуры на часть преступной группировки, используя их функции в собственных целях.

Таким образом, в «Большое дело» ложится не только возможный конституционный переворот, но и подозрения в присвоении государственного имущества, принятие «диктаторских законов», устройство так называемой Антитеррористической операции в центре Киева вечером 18 февраля 2014-го и массовые расстрелы на Институтской.

Более того, господин Луценко в свое время озвучивал идею передать это дело в суд, но впоследствии от нее отказались. Чисто по объективным причинам: такое дело бы насчитывало тысячи, если не десятки тысяч томов. Учитывая украинскую судебную практику «непрерывного судебного разбирательства», когда достаточно простые, одноепизодные преступления суд может рассматривать годами ( Печерский суд на протяжении нескольких лет не мог вынести приговор по делу работника Государственной автомобильной инспекции, который выписал фальсифицированные протоколы участникам автопробега в Межигорье), рассмотрение такого масштабного дела могло бы растянуться на несколько лет.

По оценкам того же Горбатюка, которые он в свое время озвучивал Буквам, если бы суд собирался дважды в неделю, то для полноценного судебного разбирательства могло бы потребоваться 20-25 лет. За основу своих расчетов он принимал один из самых показательных и успешных судов по делу Майдана – рассмотрение расстрелов на Институтской. Напомним, Святошинский районный суд Киева рассматривает их с 2016 года, собираясь раз или два раза в неделю в течение четырех лет. За это время успели допросить около 130 пострадавших, примерно 100 свидетелей и исследовали гигабайты фото и видеозаписей. Если бы не декабрьский обмен, при котором власть президента Владимира Зеленского выпустила обвиняемых экс-беркутовцев, в этом году общество могло бы услышать приговор.

Впрочем, «Большое дело Януковича» значительно масштабнее чем беспрецедентное по количеству эпизодов преступления дело расстрелов на Институтской. Поэтому в прокуратуре учли то, что во вменяемые сроки ее рассмотреть невозможно. И решили передавать в суд отдельные эпизоды, получать по ним приговоры и таким образом формировать «Большое дело».

Но вернемся в Печерский райсуд. Второе разрешение на арест Януковича он выдал 12 мая. Дело касается событий, связанных с 18-20 января 2014 года. Сюда входят и организация «Антитеррористической операции» на Майдане, и расстрелы на Институтской, во время которых в центре Киева силовики убили десятки и ранили сотни людей.

Стоит отметить, что в свое время прокуратура уже получала разрешение на заочное расследование в этом производстве – это произошло в феврале 2018 года. Однако из-за законодательных нюансов с работой ГБР довести до суда это дело не смогли.

«Действительно, в свое время мы получали разрешение на специальное досудебное расследование о роли Януковича в событиях 18-20 февраля 2014 года. Однако тогда были определенные законодательные нюансы. Скажем, защита подозреваемого должна была ознакомиться с материалами дела до начала работы ГБР (заработало в ноябре 2018-го – ред.), Чтобы мы успели передать дело в суд. Однако это было физически невозможно (по словам главы Управления спецрасследований, изначально в деле было около 5 тыс. томов материалов, впоследствии их удалось оптимизировать и объем сократился до 1 тыс. томов). Поэтому дело остановили, поскольку Янукович в розыске и выполняются определенные международные поручения о правовой помощи. В общем там остается еще около трех месяцев для расследования», – рассказал Донской 12 мая журналистам после того, как Печерский суд разрешил арест Януковича.

Донской также добавляет, что эти решения суда в будущем позволят восстановить заочные расследование в отношении бывшего президента и его роли в событиях 18-20 февраля 2014 го и в узурпации власти. «Эти решения для нас важны. Если они устоят в апелляционном суде и он их не отменит, то это дает возможность следователям начать заочное расследование по общей процедуре, даже без изменений в законодательство. Хотя их было бы неплохо принять, в частности по уточнению международного розыска. Как мне известно, уже существует соответствующий законопроект и его якобы передали в Верховную Раду. Однако пока трудно говорить, когда именно депутаты смогут за него проголосовать », – отметил Донской.

Сейчас можно говорить о том, что если события будут развиваться по оптимистическому сценарию, то к концу года в судах на одно-два важных дела станет больше. А в перспективе – и заочных судебных приговоров, которые подтвердят или опровергнут причастность бывшего президента к ряду преступлений.