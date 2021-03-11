Виктор Янукович попал в украинскую историю не только благодаря своей должности, бестолковым публичным выступлениям или курьезам с венками. Это первый глава государства, который открыто пошел на силовое противостояние с собственными гражданами и призвал иностранные войска на помощь. Поэтому расследование преступлений, к которым может быть причастен экс-президент, должно было стать для постреволюционной власти принципиальным. Впрочем, через семь лет с момента бегства четвертого президента правоохранители могут похвастаться лишь одним заочным приговором. Хотя материала для расследования более чем достаточно.

Большие и малые дела Януковича

С начала, как и все преступления времен Революции Достоинства, правонарушения экс-президента исследовали в Департаменте спецрасследований (ДСР) Генеральной прокуратуры (ныне ликвидированный из-за запуска Государственного бюро расследований). Ведь там заинтересовались не только рядовыми исполнителями преступлений, такими как титушки или беркутовцы, которые 20 февраля 2014-го расстреливали людей на Институтской, но и высшим звеном: руководителями силовых ведомств, министрами и самим Януковичем.

Как рассказывали корреспонденту Букв следователи Департамента спецрасследований, рабочая версия была такова: Виктор Янукович создал классическую преступную организацию, частью которой стали органы государственной власти, и использовал ее для незаконного зарабатывания денег. Однако произошло это за четыре года до начала Майдана – в 2010-м. Как и каждая история, преступная организация экс-президента имела свое начало – в нашем случае это конституционный переворот 2010 года. Тогда, напомним, Конституционный Суд Украины решил отменить политреформу 2004 и вернул редакцию Основного закона 1996 года. Фактически же КС дал в руки четвертому президенту полномочия Леонида Кучмы. Именно благодаря им, были уверены следователи, Янукович смог построить преступную вертикаль, которую использовал для личного обогащения.

Когда начался Евромайдан, Янукович, по мнению ДВР, воспринял его как угрозу своей почти неограниченной власти в государстве. Поэтому он вполне может быть причастен к преступлениям времен Революции Достоинства, начиная от незаконных арестов и заканчивая массовыми расстрелами, ведь милиция была неким «силовым крылом» для борьбы с несогласными. В процессе ему, вполне вероятно, могли помогать «консультанты» из России. В частности, следствие установило, что в Украину прилетали представители российских спецслужб – якобы для консультаций. А 20 февраля Янукович якобы связывался с самим Путиным. Когда стало понятно, что силой протест победить не получится, Янукович решил организовать сепаратный съезд в Харькове, на котором якобы планировали призвать Путина ввести войска в Украину для «наведения порядка».

Однако что-то пошло не так и глава государства бежал в Ростов, попутно прихватив пару грузовиков ценностей. Сначала Россия пыталась его использовать для легализации, например, оккупации Крыма. Или же для подогрева сепаратистских настроений на Востоке и Юге Украины. Впрочем экс-президент на эту роль не слишком подошел, поэтому вынужден был время от времени напоминать о себе на однотипных брифингах, на которых рассказывал то о «фашистах» в Киеве, то о «грузинских снайперах» на Майдане – одна из вариаций мифа о «третьей силе» во время Революции достоинства, которая якобы расстреливала и силовиков, и протестующих.

В Украине после побега бывшего президента в общем доступе оказались документы, связанные в частности с коррупцией Януковиче. Например, черная бухгалтерия Партии регионов. Или расценки за ремонт в Межигорье. Известно по меньшей мере, десяток дел: это уже упомянутый конституционный переворот, 220 млн грн растраты при приватизации Укртелекома, захват Межигорья и присвоение земель Сухолучья, сверхвысокие гонорары за книгу Opportunity Ukraine, которые на самом деле могут быть взяткой, создание преступной организации, принятие диктаторских законов 16 января, избиение людей и массовые расстрелы на Майдане, государственная измена.

Все эти расследования изначально составляли так называемое Большое дело Януковича. То есть все возможные преступления, совершенные экс-президентом с 2010 по 2014 годы. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко даже в свое время заявлял, что планирует передать это глобальное расследование в суд, однако впоследствии передумал. По вполне очевидным причинам: если собрать материалы по всем нарушениям закона Януковичем, то это десятки тысяч томов – ведь только по делу об участии Януковича в событиях 18-20 февраля 2014-го их изначально было около 5 тыс., а впоследствии их сократили до 1 тыс. И выглядело так, что жизни одного судьи не хватит, чтобы рассмотреть это большое дело до конца. Поэтому решили передавать в суды лишь отдельные эпизоды. Впоследствии из большого дела Януковича убрали экономические преступления – их отдали в Национальное антикоррупционное бюро.

Всего, по состоянию на февраль 2021 Виктор Янукович фигурирует в по меньшей мере 11 производствах. В Офисе генпрокурора на запрос Букв дали следующие цифры:

«Майдановский» департамент прокуратуры следит за пятью уголовными производствами, в которых Януковичу объявили подозрение. 4 из них остановлены из-за розыска экс-президента, в еще одном ведется следствие.

Специализированная антикоррупционная прокуратура надзирает за еще пятью производствами, связанными с экономическими преступлениями Януковича. В 4 из них расследование остановили из-за розыска президента-беглеца. В еще одном следствие остановлено из-за выполнения международного сотрудничества – здесь может идти речь о международной экспертизе, просьба от украинских следователей к зарубежным коллегам об определенной помощи и тому подобное.

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере следит за одним делом – речь идет о государственной измене за «харьковские соглашения». Это, напомним, договор между Украиной и Россией, который позволил Черноморскому флоту РФ базироваться в Крыму до 2042 года – этот документ сыграл в итоге не последнюю роль в оккупации украинского полуострова.

Приговор, зато только один – 13 лет тюрьмы заочно за государственную измену. Речь идет о письме Виктора Януковича к Владимиру Путину во время оккупации Крыма, в котором экс-президент просил применить российские войска в Украине. Приговор Оболонского районного суда Киева вступил в силу 24 января 2019. Адвокаты беглого президента пытались оспорить его в апелляции, но неудачно. Сейчас последнее слово за Верховным Судом.

Вместе с тем, в прокуратуре не уточнили, по каким именно эпизодам преступлений происходят расследования. Также очевидно, что этот список неполный и в дальнейшем Янукович может получить новые подозрения в других преступлениях.

Многострадальный заочный суд

Одна из причин, по которой на седьмой год после побега Януковича так мало приговоров – трудности с расследованием и осуждением. Ведь в Украине до 2014 года вообще невозможно было судить людей, если они бежали из страны. Осенью 2014-го депутаты приняли изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые позволили специальное досудебное следствие и специальное судебное разбирательство, в народе – «заочное» расследование и «заочный» суд. Однако и здесь не обошлось без нюансов.

Во-первых, прокуратура могла пользоваться такой «заочкой» лишь до момента запуска Государственного бюро расследований, то есть до осени 2017 года. После этой даты в суде можно было «заочно» рассматривать дела при двух условиях: если обвинительный акт уже передали в суд и если судебное разбирательство уже началось. Во-вторых, чтобы начать заочное следствие нужно объявить человека в международный розыск.

Поскольку закон не объяснял, что это такое, то до сих пор в украинских судов существует разная практика: для кого-то достаточно розыска подозреваемых правоохранителями других стран и решения следователя, а для некоторых судей нужен розыск исключительно по линии Интерпола (который, как известно, не слишком спешит искать должностных лиц Януковичеа, поскольку якобы видит в этом политический мотив). И в-третьих, закон имеет исчерпывающий перечень преступлений, по которым людей можно судить без их присутствия.

Собственно, одно из дел, которое уже давно можно было бы слушать в суде заочно – это причастность Януковича к событиям 18-20 февраля 2014 года. И в нем, несомненно, может быть много интересных деталей: например об организации «антитеррористической операции» в центре Киева. Или участии в тех событиях России. Следователи прокуратуры, когда еще имели полномочия, получили разрешение на заочное расследование. Однако передать дело в суд так и не успели.

«Мы получали это разрешение по переходным положениям КПК. То есть наше разрешение на «заочку» действовало только до начала работы ГБР. И в законе была категоричная норма, которая говорит о том, что «заочка» после начала работы ГБР может использоваться в двух случаях: если дело уже начали рассматривать в суде и если обвинительный акт передали в суд. У нас не было возможности передать дело (Януковича – ред.) о событиях 18-20 февраля в суд. По правилам, мы должны были объявить о завершении следствия и передать материалы на ознакомление адвокатам подозреваемого. А там около 1 тыс. томов. Помня процессуальное поведение адвокатов (неявка в суд, отводы судьям и прокурорам, в общем затягивание процесса – ред.) мы понимали, что можем попасть в патовую ситуацию. Потому что если с материалами не успеют ознакомиться и мы не успеем передать дело в суд – то она просто зависнет в воздухе. Ведь закон не позволяет вернуться на предыдущую стадию, то есть расследование, и не позволяет передавать документы в суд, поскольку срок действия разрешения истек. Поэтому мы решили обратиться за разрешением уже по новым правилам», – объяснял Буквам во время одного из судебных заседаний по Януковичу прокурор «майдановского» подразделения Офиса генпрокурора Алексей Донской.

Собственно, из-за нюансов с международным розыском в прошлом году следствие по делу о Януковиче и событиям 18-20 февраля попыталось сначала получить разрешение на заочный арест. И таки получило его в первой инстанции. В дальнейшем это стало бы поводом для заочного расследования, передачи дела в суд и заочного судебного разбирательства.

Однако впоследствии это решение частично удовлетворил апелляционный суд Киева и направил дело об аресте на повторное рассмотрение, которое продолжается до сих пор. Можно предположить, что не в последнюю очередь благодаря усилиям адвокатов, которые могут не являться на судебные заседания. Впоследствии прокуратура попыталась получить и отдельное разрешение на заочное расследование по делу о 18-20 февраля и роли Януковича в тех событиях. Однако и здесь заседания растянулись во времени на несколько месяцев.

Пока в судах идут баталии за разрешения на заочное следствие, в Верховной Раде в первом чтении приняли изменения в «заочку», которые должны устранить недостатки специального досудебного следствия. Правда, прокуроры, с которыми общались Буквы, опасаются, что ко второму чтению депутаты могут внести поправки, которые так и оставят эту норму полурабочей. В частности, они переживают из-за неопределенности термина «международный розыск». Если же парламент таки проголосует этот закон и проблемы специального досудебного следствия исчезнут, то это разблокирует не только ряд дел Виктора Януковича, которые простаивали годами, но и вообще дела Майдана, в которых фигурируют десятки людей: руководство милиции, рядовые бойцы, которые успели бежать в Россию, министры Януковича.

А бывшему президенту сейчас остается разве что старость и забвение в России. И реального наказания за свои преступления он не получит. Ведь вряд ли Кремль выдаст Януковича Украина ради того, чтобы он отбыл свои 13 лет в тюрьме. Однако это не делает приговоры по делам менее важными. Ведь они нужны как минимум для фиксирования современной истории.