Том Хэнкс и его жена, актриса и певица Рита Уилсон, – первые голливудские звезды, объявившие о том, что заражены коронавирусом. Диагноз им поставлен во время поездки в Австралию, где пара теперь находится в карантине в больнице Голд-Коста. Узнав о заболевании, Том Хэнкс пообещал держать мир в курсе событий и призвал общественность прислушаться к советам экспертов. «Есть вещи, которые мы все можем сделать, чтобы справиться с этим, следуя советам экспертов и заботясь о себе и друг о друге, не так ли? – написал актер и добавил знаменитую фразу из фильма «Лига своих» 1992 года: – Помните, что несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут».

Масштабы коронавируса привели к тому, что все больше знаменитостей и общественных деятелей узнают о своих положительных диагнозах на COVID-19.

Так, у жены канадского премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар обнаружили коронавирус. Поэтому она сейчас находится на домашнем карантине. В то же время сам Трюдо тоже изолирован дома на две недели на карантин и планирует работать дистанционно. По сообщениям офиса канадского премьер-министра, Софи Грегуар чувствует себя хорошо, принимает все рекомендуемые меры безопасности, а ее симптомы проходят в легкой форме.

Ушла также на карантин испанский министр по вопросам равенства Ирен Монтеро. Ее партнер, заместитель премьер-министра и лидер левых радикалов Пабло Иглесиас, изолирован вместе с ней.

Остался в своем парижском доме и отменил все дела французский министр культуры Франк Ристер, который узнал о положительном тесте на коронавирус за несколько дней до объявления пандемии. Также на больничном карантине находятся британский депутат министр в департаменте здравоохранения Надин Доррис; чиновники в Иране – вице-президент Массуме Эбтекар и заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи; министр внутренних дел Австралии Питер Даттон; Фабио Вайнгартен, главный помощник президента Бразилии Джейра Болсонаро и др.

Том Хенкс и его жена – не единственные знаменитости А-класса с диагнозом коронавирус. 25-летний игрок “Ювентуса” защитник Даниэле Ругани был первым, у кого подтвердили положительный диагноз.

Его коллега по команде Криштиану Роналду тоже ушел на карантин, но вирус у него не обнаружен. По поводу пандемии Роналду обратился к своим фанам:

“Мир переживает очень сложный момент, который требует от всех нас особой заботы и внимания. Сегодня я говорю с вами не как футболист, а как сын, отец, человек, которого волнуют последние события, затрагивающие весь мир. Важно, чтобы мы все следовали советам ВОЗ и руководящим органам, как справляться с текущей ситуацией. Защита человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Я хотел бы поддержать всех, кто потерял кого-то близкого, выразить свою солидарность с теми, кто борется с вирусом, как мой товарищ по команде Даниэле Ругани, и выразить глубокое уважение удивительным профессионалам здравоохранения, которые подвергают риску свою жизнь, чтобы спасти других”.

Из-за коронавируса пострадала английская футбольная Премьер-лига. Вирус выявлен у главного тренера лондонского “Арсенала” Микеля Артета и игрока основного состава “Челси” Каллума Хадсон-Одои.

Внезапно остановила сезон из-за коронавируса и Национальная баскетбольная ассоциация США: у игрока “Юты” Руди Гобера обнаружили положительный результат на вирус.

Другие знаменитости, которым повезло уберечься от вируса, такие как Эмили Ратаковски, Орландо Блум, Леди Гага и прочие, публично объявили, что в качестве меры предосторожности они самоизолируются. В то время как те, кто вынужден путешествовать, делятся советами гигиены во время пандемии. Так Наоми Кэмпбеллпоказлась одетая в экстремальный защитный костюм, маску и очки.

Эмили Ратаковски напомнила своим подписчикам в Инстаграме, чтобы они оставались дома и не выходили без надобности. “Привет, народ. Пожалуйста, оставайтесь дома в течение следующих нескольких недель”, – предупредила модель.

Распространение правил гигиены и защиты от коронавируса нашло одобрение у многих знаменитостей. Например, певица Мэрайя Кэрри поддерживает совет тщательно мыть руки (желательно в течение 20 секунд) и подает собственный пример, поделившись видео, где она со своими детьми моет руки под мелодию ее хита 1995 года Fantazy.

Exercising this to 20 seconds of Ol’ Dirty Bastard! Wash your hands! Stay safe!!! ❤️ https://t.co/lStI918GmF pic.twitter.com/SO8SQJNrk7 — Mariah Carey (@MariahCarey) March 13, 2020

Подобное видео с мытьем рук записала и Глория Гейнор. Ее клип, записанный из ванной под хит I will survive, выглядит победоносно и здраво.



Своими правилами защиты от вируса поделились Марджори и Стив Харви, комик, писатель и музыкант.

Переглянути цей допис в Instagram 😷 #Harvey’s Допис, поширений Marjorie Harvey (@marjorie_harvey) 28 Лют 2020 р. о 3:49 PST

Певица Майли Сайрус, отменившая из-за коронавируса свой благотворительный концерт в Австралии, посвященный лесному пожару, тоже борется за чистоту, правда обыгрывает это в юмористическом формате. Сайрус опубликовала эпизод из сериала “Ханна Монтана”, в котором она сыграла главную роль, и подписала видео “Второй день карантина. Это настоящая я. Прямой сейчас”.

Знаменитости Леди Гага и Алиша Кис обратились к своим фанатам и человечеству в целом с напоминанием о базовых ценностях. “Посылаю вам свет прямо сейчас. Просто напомню, как важно поддерживать свою энергию на высоком уровне, – написала Алиша Кис. – В жизни многое происходит, поэтому берегите себя, любите свою семью и напоминайте себе о том, чтобы глубоко вдохнуть и сохранять спокойствие”.

Sending u light right now ✨✨✨

Just a reminder to keep your energy high.Theres a lot going on but take care of yourself, love on your family, and remind yourself to take a deep breathe and stay calm. Don’t forget that I love u💜💜 — Alicia Keys (@aliciakeys) March 12, 2020

В то время как Леди Гага призвала всех быть добрыми: “Теперь как никогда важно быть добрым. Для тех, кто болен, или тех, кто не болен и напуган. Мы все в одной лодке. Я люблю тебя, мир”, – написала Гага.

Now it’s as important as ever to be kind. For those who are sick, or those who are not and are scared. We’re in this together. I love you world 🌎❤️ — Lady Gaga (@ladygaga) March 13, 2020

Мировое затишье на период пандемии оказалось хорошим временем, чтобы подумать о смысле жизни. Так, Джон Ледженд рассуждал о том, что развлечения – это не так уж и важно в жизни человека, есть вещи гораздо важнее. “Теперь, когда люди отменяют несущественные поездки и события, вы начинаете понимать, как много мы планируем из того, что на самом деле несущественно. Конечно, то, что мы делаем, имеет решающее значение для человеческой радости, вдохновения и т. д., но вся наша индустрия развлечений полна индивидуально несущественных событий”, – написал музыкант.

Героиня сериала “Сканал” Керри Вашингтон напомнила, как важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. «Молиться за самых уязвимых. Сегодня шлю всем вам любовь, – написал Вашингтон. – Не забывайте развивать свое спокойствие. Стресс влияет на здоровье и иммунитет. Собирайте информацию, а также развивайте спокойствие в любой ситуации. Я постараюсь сделать то же самое”.

В свою очередь Джастин Бибер помогает не словом, а делом. Музыкант еще 4 недели назад сделал пожертвования на борьбу с коронавирусом: “Наблюдая за новостями, я не мог себе даже представить, насколько страшно было бы, если бы новая болезнь затронула мою жену, семью и друзей. Китай, мы все с вами как коллективное человечество и сделали пожертвование на вашу поддержку. Будь то это коронавирус или пожары в Австралии, мы все должны быть рядом друг с другом. Привет моему другу @kriswu за разговор”, – написал Бибер в Инстаграме.

Не оставаться в стороне от ситуации в мире, в частности в Италии, призвала всех модный блогер и диджитал-инфлюэнсер Кьяра Ферраньи.

“Этим сообщением я бы хотела объяснить ситуацию всем моим иностранным подписчикам (а это 70% из моих 18,7 миллионов), которые до конца не понимают, насколько тяжела ситуация в Италии: все плохо. У нас более 10 000 случаев заражения, более 600 смертей и более 5000 человек в больницах с плохими условиями. Больницы к этому не готовы, и врачи и медсестры делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу людей, но если рост числа больных не замедлится, им придется начать принимать пациентов избирательно, исходя из того, насколько они молоды и какие имеют шансы на выздоровление”, – заявила Ферраньи, обращаясь к своим подписчикам вместе с мужем Федерико Лючия. Чтобы помочь пострадавшим, пара пожертвовала 100 тысяч евро для создания новых больничных мест в миланской больнице Сан-Раффаэле, а также начала сбор средств. “Мы начали краудфандинг, чтобы помочь больнице в Милане, и собрали более 3,6 миллионов евро. Очень много других людей тоже начали собирать деньги для других больниц, но нам предстоит еще сделать очень многое. Государство решило оставить всех итальянцев дома вплоть до 3 апреля, чтобы предотвратить распространение вируса и чтобы избежать коллапса всей системы и больниц. Сейчас мы все живем в карантине, как это было в некоторых городах в Китае в прошлом месяце. Поэтому, пожалуйста, начните осознавать и понимать, что это не обычный грипп, а гораздо опаснее для всех нас. Оставайтесь дома так долго, насколько это возможно в это критическое время. Скажите другим быть осторожным и помогите больницам Италии!” – сообщила Ферраньи.

Сейчас вся семья блогера находится на карантине, как и все итальянцы, и по вечерам развлекается, включая из окна на полную громкость музыку. Соседи из других домов выходят на свои балконы и устраивают общественную дискотеку.

Самый богатый человек в мире по версии Forbes француз Бернар Арно тоже взялся помогать своему государству. Он заявил, что его компания по производству товаров люкс LVMH вместо роскошных духов будет производить “в большом количестве” антисептический гель для рук, чтобы поставлять их во французские клиники. Антисептик будет выпускаться на тех же фабриках, где обычно производят духи и косметику Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

Уже в понедельник, 16 марта, французские линии производства духов и косметики полностью перейдут на выпуск геля-антисептика. На этой неделе Бернар Арно планирует произвести 12 тонн антисептического геля. Новую продукцию передадут 39 больницам Парижа. Эта инициатива, по заверениям LVMH, продлится “столько времени, сколько потребуется.