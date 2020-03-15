Французька транснаціональна компанія LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton буде виробляти антисептичний гель для лікарень у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє французька газета CNews.

LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, відомий виробник предметів розкоші під торговими марками Hennessy, Moët & Chandon, Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, оголосила, що займеться виробництвом “у великих кількостях” антисептичного гелю для лікарень. Цей крок спрямований на запобігання браку антисептичного засобу в умовах пандемії коронавірусу.

“Зіткнувшись з ризиком нестачі у Франції, Бернар Арно (генеральний директор групи — ред.) попросив парфюмерно-косметичну галузь LVMH мобілізувати свої виробничі потужності для виробництва та запропонувати державним органам значну кількість водно-спиртового гелю”, — повідомили в компанії.

Випуск цієї продукції буде здійснюватися на трьох виробничих майданчиках, як правило, призначених для парфумерії та косметики (Dior, Guerlain та Givenchy).

Старт виробництва гелю запланований на понеділок, 16 березня. Після ці гелі будуть “безкоштовно доставив французьким органам охорони здоров’я в порядку пріоритетності”. Тривати випуск антисептика буде “стільки, скільки буде потрібно”.

Першу поставку — 12 тонн антисептичного гелю — буде здійснено протягом тижня. Планується, що гель буде доставлений в 39 лікарень паризької мережі Publique Assistance — Hôpitaux de Paris (AP-HP) — найбільшої лікарняної системи в Європі.

Зазначимо, наразі у Франції через коронавірус загинули понад 90 людей. У країні введено посилений карантинний режим.