Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, возле Рады установили “лабиринт стереотипов” в поддержку женщин, который должен развенчать многочисленные стереотипы, связанные с путем женщин в политику.
Инсталляция, установленная в рамках проекта “Идешь в политику не одна” состоит из восьми интерактивных комнат. В каждой из них размещена информация о барьерах, стереотипах и шаблонах, которые касаются женщин в политике.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
- Во вторник 23 июня, во время рабочего визита в Николаев, глава фракции “Слуга Народа” Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко попали в сексистский скандал. #Буквы разбирались, почему же женщины в политике продолжают закрывать глаза на сексизм вокруг себя?