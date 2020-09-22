Сегодня, 22 сентября, возле Верховной Рады состоялась акция в поддержку женщин, которые будут баллотироваться в местные органы власти на выборах 2020 года.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, возле Рады установили “лабиринт стереотипов” в поддержку женщин, который должен развенчать многочисленные стереотипы, связанные с путем женщин в политику.

Инсталляция, установленная в рамках проекта “Идешь в политику не одна” состоит из восьми интерактивных комнат. В каждой из них размещена информация о барьерах, стереотипах и шаблонах, которые касаются женщин в политике.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Евгений Краевой, #Буквы