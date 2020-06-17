К дому президента Владимира Зеленского на улице Грушевского идут сторонники партии Анатолия Шария.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, сегодня с утра сторонники Шария пришли под стены Офиса президента. Там они скандировали: “Зеленский – не мой президент!”

После участники акции пришли под здание МВД Украины, а оттуда двинулись улицу Грушевского, 9а – к дому, где живет президент. Шли митингующие в оцеплении полиции.

Митинг под зданием МВД

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Митингующие под домом Зеленского

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

После завершения митинга участники спустились в метро “Арсенальная” и разъехались.

Согласно обнародованному накануне анонсу, участники акции хотят “добиться реакции высшего руководства страны на многочисленные избиения журналистов и произвол полиции по отношению к мирным гражданам”.