Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, сегодня с утра сторонники Шария пришли под стены Офиса президента. Там они скандировали: “Зеленский – не мой президент!”
После участники акции пришли под здание МВД Украины, а оттуда двинулись улицу Грушевского, 9а – к дому, где живет президент. Шли митингующие в оцеплении полиции.
Митинг под зданием МВД
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Митингующие под домом Зеленского
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
После завершения митинга участники спустились в метро “Арсенальная” и разъехались.
Согласно обнародованному накануне анонсу, участники акции хотят “добиться реакции высшего руководства страны на многочисленные избиения журналистов и произвол полиции по отношению к мирным гражданам”.
- В среду утром, 17 июня, сторонники партии Шария устроили акцию протеста под стенами Офиса президента в Киеве. Контр-акцию организовали представители националистических организаций.