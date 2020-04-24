Тем временем советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook опубликовал фото нового входа в зверинец.
“Новый вход в зоопарк. Публикую для тех, кто обсуждает демонтаж старой входной группы”, – написал он.
Новый вход в столичный зоопарк будет расположен на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Там уже установили скульптуру жирафа.
Возле нового входа разместят кассы, информационный центр, общественные туалеты, медпункт (в одноэтажном здании справа). В двухэтажном здании планируется обустроить океанариум.
Известные скульптуры зубра и львов украинского скульптора Юрия Рубана, которые стали символами зоопарка, но находятся в плохом состоянии, будут заменены на новые. Их также установят возле нового входа в зверинец.
Скульптуру бизона планируется установить уже через неделю, а новую скульптуру львов – ко Дню Киева, в конце мая.
Старые скульптуры не будут уничтожать, а установят на территории зоопарка.
#Буквы побывали возле Киевского зоопарка и показывают, как проходит демонтаж старого входа, а также как выглядит сейчас новый.
- Ранее сообщалось, что после ремонта центральный вход Киевского зоопарка перенесут, а перед ним установят большой аквариум.