Тем временем советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook опубликовал фото нового входа в зверинец.

“Новый вход в зоопарк. Публикую для тех, кто обсуждает демонтаж старой входной группы”, – написал он.

Новый вход в столичный зоопарк будет расположен на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Там уже установили скульптуру жирафа.

Возле нового входа разместят кассы, информационный центр, общественные туалеты, медпункт (в одноэтажном здании справа). В двухэтажном здании планируется обустроить океанариум.

Известные скульптуры зубра и львов украинского скульптора Юрия Рубана, которые стали символами зоопарка, но находятся в плохом состоянии, будут заменены на новые. Их также установят возле нового входа в зверинец.

Скульптуру бизона планируется установить уже через неделю, а новую скульптуру львов – ко Дню Киева, в конце мая.

Старые скульптуры не будут уничтожать, а установят на территории зоопарка.

Фото: Дмитрий Белоцерковец

#Буквы побывали возле Киевского зоопарка и показывают, как проходит демонтаж старого входа, а также как выглядит сейчас новый.

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  • Ранее сообщалось, что после ремонта центральный вход Киевского зоопарка перенесут, а перед ним установят большой аквариум.