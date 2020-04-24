В Киевском зоопарке полным ходом идет реконструкция: в частности, начался демонтаж центрального входа на проспекте Победы.

Тем временем советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook опубликовал фото нового входа в зверинец.

“Новый вход в зоопарк. Публикую для тех, кто обсуждает демонтаж старой входной группы”, – написал он.

Новый вход в столичный зоопарк будет расположен на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Там уже установили скульптуру жирафа.

Возле нового входа разместят кассы, информационный центр, общественные туалеты, медпункт (в одноэтажном здании справа). В двухэтажном здании планируется обустроить океанариум.

Известные скульптуры зубра и львов украинского скульптора Юрия Рубана, которые стали символами зоопарка, но находятся в плохом состоянии, будут заменены на новые. Их также установят возле нового входа в зверинец.

Скульптуру бизона планируется установить уже через неделю, а новую скульптуру львов – ко Дню Киева, в конце мая.

Старые скульптуры не будут уничтожать, а установят на территории зоопарка.

#Буквы побывали возле Киевского зоопарка и показывают, как проходит демонтаж старого входа, а также как выглядит сейчас новый.