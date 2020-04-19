Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Службу совершает предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний вместе со священнослужителями.

Стоит отметить, что в связи с карантинными ограничениями на службе присутствуют совсем немного людей (до 10 человек). Они в масках и соблюдают дистанцию.

За порядком и соблюдением карантина следят сотрудники правоохранительных органов.

В связи с угрозой распространения коронавируса и объявленными в стране ограничениями служба из Свято-Михайловского собора также транслируется онлайн, и все желающие могут посмотреть ее дома.