Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Службу совершает предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний вместе со священнослужителями.

Стоит отметить, что в связи с карантинными ограничениями на службе присутствуют совсем немного людей (до 10 человек). Они в масках и соблюдают дистанцию.

За порядком и соблюдением карантина следят сотрудники правоохранительных органов.

В связи с угрозой распространения коронавируса и объявленными в стране ограничениями служба из Свято-Михайловского собора также транслируется онлайн, и все желающие могут посмотреть ее дома.

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  • В праздник Пасхи, 19 апреля, украинцы смогут освятить традиционную выпечку, пасхи в домашних условиях.