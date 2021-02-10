В Киеве коммунальщики уже третьи сутки расчищают улицы от снега. Лучше всего это удается сделать в центре, а окрестности в основном плохо убраны. Кроме того, в городе до сих пор наблюдаются многочисленные пробки.

Об этом рассказывают #Буквы.

По словам корреспондента, лучше чистят улицы и тротуары в центре города. Хуже ситуация подальше от центра – в спальных районах. Там пешеходам обычно приходится месить ногами “кашу”.

На автомагистралях снег убирают, но оставляют ледяные глыбы, а это тоже изрядно мешает движению машин и создает тянучки.

Коммунальщиков, которые убирают улицы от снега, много. Работает и снегоуборочная техника. Проезжую часть посыпают песчаной смесью.

Утром можно было увидеть толпы людей на входе в станции метро, но сейчас проход уже свободный.

Снег вывозят, работает снегоплавильная техника.

Фото: #Буквы

Прошлой ночью на улицах столицы расчищали снег более 440 единиц спецтехники и 40 бригад с ручной уборки. Утром количество снегоуборочных машин увеличили – их сейчас работает более 470, сообщил городской голова Виталий Кличко.