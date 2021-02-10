Об этом рассказывают #Буквы.
По словам корреспондента, лучше чистят улицы и тротуары в центре города. Хуже ситуация подальше от центра – в спальных районах. Там пешеходам обычно приходится месить ногами “кашу”.
На автомагистралях снег убирают, но оставляют ледяные глыбы, а это тоже изрядно мешает движению машин и создает тянучки.
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Коммунальщиков, которые убирают улицы от снега, много. Работает и снегоуборочная техника. Проезжую часть посыпают песчаной смесью.
Утром можно было увидеть толпы людей на входе в станции метро, но сейчас проход уже свободный.
Снег вывозят, работает снегоплавильная техника.
Фото: #Буквы
Прошлой ночью на улицах столицы расчищали снег более 440 единиц спецтехники и 40 бригад с ручной уборки. Утром количество снегоуборочных машин увеличили – их сейчас работает более 470, сообщил городской голова Виталий Кличко.
- Ранее #Буквы со ссылкой на данные сервиса Google Maps рассказывали о ситуации на дорогах в крупнейших городах страны.