Сегодня в дендропарк под Киевом (село Мотижин) на миллионы ярких тюльпанов пришли посмотреть сотни посетителей и это несмотря на карантин.

Об этом сообщают #Буквы.

С самого утра в воскресенье посетителей было много — парковка возле парка и обочины заставлены автомобилями. Люди не спеша прогуливались, фотографировались на фоне цветов. Многие пришли без масок и не соблюдали социальной дистанции.

Стоит отметить, что вход в “Добропарк” был бесплатным, хотя днем ранее очевидцы сообщали, что посещение парка обошлось им в 50 гривен. За соблюдение порядка следили сотрудники охраны парка и полицейские.

Фото: #Буквы

Также отметим, что в Украине продолжает действовать запрет на посещение парков и скверов. За нарушение карантинных ограничений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 тыс. грн.

Неделей ранее руководство “Добропарка” напомнило о существовании запрета на посещение парков.

“Да, к сожалению, мы закрыты на карантин. Нам бы очень хотелось видеть вас среди разноцветных дорожек “Добропарка”. Но должны придерживаться карантинных норм, чтобы быть здоровыми и отвечать на будущих проектах! Как только карантин ослабят, мы с радостью сообщим об открытии!”, — говорилось в сообщении.

Объявлений об официальном открытии парка не было. Во второй половине дня 3 мая полицейские начали ограничивать вход в парк ссылаясь на то, что он закрыт.