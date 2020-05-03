Об этом сообщают #Буквы.
С самого утра в воскресенье посетителей было много — парковка возле парка и обочины заставлены автомобилями. Люди не спеша прогуливались, фотографировались на фоне цветов. Многие пришли без масок и не соблюдали социальной дистанции.
Стоит отметить, что вход в “Добропарк” был бесплатным, хотя днем ранее очевидцы сообщали, что посещение парка обошлось им в 50 гривен. За соблюдение порядка следили сотрудники охраны парка и полицейские.
Фото: #Буквы
Также отметим, что в Украине продолжает действовать запрет на посещение парков и скверов. За нарушение карантинных ограничений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 тыс. грн.
Неделей ранее руководство “Добропарка” напомнило о существовании запрета на посещение парков.
“Да, к сожалению, мы закрыты на карантин. Нам бы очень хотелось видеть вас среди разноцветных дорожек “Добропарка”. Но должны придерживаться карантинных норм, чтобы быть здоровыми и отвечать на будущих проектах! Как только карантин ослабят, мы с радостью сообщим об открытии!”, — говорилось в сообщении.
Объявлений об официальном открытии парка не было. Во второй половине дня 3 мая полицейские начали ограничивать вход в парк ссылаясь на то, что он закрыт.
- В апреле в парке “Киото”, который простирается параллельно улице Киото между станциями метрополитена Черниговская и Лесная в Киеве, зацвели сакуры. Даже в будний день в парке можно встретить десятки прогуливающихся людей, многие из них делают фото на память.