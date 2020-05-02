Видеозаписями и фотоснимками из парка активно делятся пользователи Сети, сообщают #Буквы.
Согласно сообщениям, на подъезде к комплексу наблюдалась пробка. В парк пришли сотни людей.
Посетители сообщают, что вход им обошелся в 50 гривен. Об этом, в частности, пишет пользователь Facebook Ирина Ключникова, которая побывала в “Добропарке” 1 мая.
“История о том, как мы наивно хотели поснимать парк без людей. Я в шоке от забитой парковки, количества людей, абсолютно не соблюдающих ни дистанцию, ни ношение масок”, – написала она.
В Добропарку зараз сотні людей прийшли подивитися на тюльпани. Карантин? Ні, не чули!
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Опубліковано Наш Киев Субота, 2 травня 2020 р.
Вихідний день на карантині.
Нам надіслали відео, зняте сьогодні, 2 травня, у Добропарку Київської області, на під’їзді до якого спостерігався кілометровий затор. Власне у парку, як випливає з відео — чимала кількість людей. Усі вони приїхали, аби подивитися, як цвітуть понад мільйон тюльпанів
Опубліковано НВ Субота, 2 травня 2020 р.
Стоит отметить, что в “Добропарке” сейчас цветут более миллиона тюльпанов.
Ранее представители комплекса утверждали в Facebook, что закрыты на карантин.
“Друзья! Мы очень благодарны всем за ваши слова поддержки в комментариях и в личных сообщениях!.. Да, к сожалению, мы закрыты на карантин. Нам бы очень хотелось видеть вас среди разноцветных дорожек “Добропарка”. Но должны придерживаться карантинных норм, чтобы быть здоровыми и встретиться на будущих проектах! Как только карантин ослабят, мы с радостью сообщим об открытии! А пока обещаем радовать вас яркими фотографиями тюльпанов и снимать побольше сторис!”, – говорилось в сообщении.
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Прям тебе Нидерланды 🌷🌷🌷во всей красе,но в Макаровском районе…Вход 50 грн,дети бесплатно… Тюльпаны ещё цветут…что будет через неделю сложно сказать …Людей,как в советские времена в мавзолей к Ленину…Мы приехали к 11 – люди были,нам показалось много,но как потом оказалось,это было мало 😎Если хотите без толкучки,то надо подъезжать к открытию…Кроме 🌷, пока смотреть не на что…Все в процессе развития…Но красота в глазах смотрящего😍 Нам понравилось 😉 #добропарк #май2020 #тюльпаны #подкиевом
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- Кабинет Министров ранее продлил срок карантина до 11 мая. На время действия карантинных ограничений запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.
- После 11 мая в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (с 11 мая, если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.