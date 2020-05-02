В субботу, 2 мая, в зоне отдыха "Добропарк" в Киевской области собрались толпы посетителей, чтобы посмотреть на цветущие тюльпаны, несмотря на действующий в стране карантин.

Видеозаписями и фотоснимками из парка активно делятся пользователи Сети, сообщают #Буквы.

Согласно сообщениям, на подъезде к комплексу наблюдалась пробка. В парк пришли сотни людей.

Посетители сообщают, что вход им обошелся в 50 гривен. Об этом, в частности, пишет пользователь Facebook Ирина Ключникова, которая побывала в “Добропарке” 1 мая.

“История о том, как мы наивно хотели поснимать парк без людей. Я в шоке от забитой парковки, количества людей, абсолютно не соблюдающих ни дистанцию, ни ношение масок”, – написала она.

В Добропарку зараз сотні людей прийшли подивитися на тюльпани. Карантин? Ні, не чули! ⚡Підписуйтеся на головний відеоканал Києва http://bit.ly/1DKX2Vg Опубліковано Наш Киев Субота, 2 травня 2020 р.

Добропарк, 2 травня Вихідний день на карантині. Нам надіслали відео, зняте сьогодні, 2 травня, у Добропарку Київської області, на під’їзді до якого спостерігався кілометровий затор. Власне у парку, як випливає з відео — чимала кількість людей. Усі вони приїхали, аби подивитися, як цвітуть понад мільйон тюльпанів Опубліковано НВ Субота, 2 травня 2020 р.

Стоит отметить, что в “Добропарке” сейчас цветут более миллиона тюльпанов.

Ранее представители комплекса утверждали в Facebook, что закрыты на карантин.

“Друзья! Мы очень благодарны всем за ваши слова поддержки в комментариях и в личных сообщениях!.. Да, к сожалению, мы закрыты на карантин. Нам бы очень хотелось видеть вас среди разноцветных дорожек “Добропарка”. Но должны придерживаться карантинных норм, чтобы быть здоровыми и встретиться на будущих проектах! Как только карантин ослабят, мы с радостью сообщим об открытии! А пока обещаем радовать вас яркими фотографиями тюльпанов и снимать побольше сторис!”, – говорилось в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #тюльпани #добропарк #київ Публикация от Liudmyla Konovchuk (@liudmila_konovchuk) 2 Май 2020 в 11:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @katryn_yar 2 Май 2020 в 11:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Это красиво! 🌷#добропарк Публикация от Yana Galiguzova (@yana_halihuzova) 2 Май 2020 в 10:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram #happyme #spring2020 #добропарк Публикация от Sergeeva Anastasiia (@_nastyasv) 2 Май 2020 в 7:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram #добропарк Публикация от Bogdan (@rogalskiy_b) 1 Май 2020 в 11:09 PDT