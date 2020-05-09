Об этом сообщает местное издание Tut.by.
В параде приняли участие более 3 тысяч человек, военная техника и авиация. Зрителей было заметно меньше, чем в предыдущие годы. При этом лишь немногие были в масках, а безопасную дистанцию соблюдали далеко не все.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на параде, что “в этом обезумевшем мире найдутся люди, которые осудят за его проведение”.
“Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы также”, – заявил Лукашенко.
Один из солдат во время парада почувствовал недомогание и упал.
У Мінську пройшов парад, незважаючи на пандемію і 20 тисяч заражени
В Білорусі все стабільно:
У Мінську пройшов парад, незважаючи на пандемію і 20 тисяч заражених.
P.S. Один із солдатів знепритомнів під час параду. Сподіваємося не від COVID-19
🎥: @marinka_b96 | instagram
Опубликовано Букви Суббота, 9 мая 2020 г.
Напомним, в Киеве в парке Вечной Славы проходит акция, посвященная Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вход в парк ограничен, поэтому там образовались очереди и скопления людей. Для возложения цветов их пропускают маленькими группами.
- Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.