В Беларуси, несмотря на эпидемию коронавируса, состоялся военный парад по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает местное издание Tut.by.

В параде приняли участие более 3 тысяч человек, военная техника и авиация. Зрителей было заметно меньше, чем в предыдущие годы. При этом лишь немногие были в масках, а безопасную дистанцию соблюдали далеко не все.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на параде, что “в этом обезумевшем мире найдутся люди, которые осудят за его проведение”.

“Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы также”, – заявил Лукашенко.

Один из солдат во время парада почувствовал недомогание и упал.

У Мінську пройшов парад, незважаючи на пандемію і 20 тисяч заражени В Білорусі все стабільно: У Мінську пройшов парад, незважаючи на пандемію і 20 тисяч заражених. P.S. Один із солдатів знепритомнів під час параду. Сподіваємося не від COVID-19 🎥: @marinka_b96 | instagram Опубликовано Букви Суббота, 9 мая 2020 г.

Напомним, в Киеве в парке Вечной Славы проходит акция, посвященная Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вход в парк ограничен, поэтому там образовались очереди и скопления людей. Для возложения цветов их пропускают маленькими группами.