Об этом сообщает корреспондент #Букв.
16 июля 1990 года Верховная Рада тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.
В преамбуле этого документа говорится:
“Верховная Рада Украинской ССР, выражая волю народа Украины, стремясь создать демократическое общество, исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека, уважая национальные права всех народов, заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа Украины, признавая необходимость построения правового государства, с целью утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины, провозглашает государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях”.
Накануне юбилейной даты почетный караул проводит репетицию торжественного марша:
Фото: Ян Доброносов
- 28 июня 2020 года в Украине отпраздновали День Конституции. Эта дата отмечается ежегодно в честь принятия Основного закона в 1996 году. #Буквы собрали интересные факты о Конституции.