Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, 25 сентября отмечается день всемирных действий по климату. В эту пятницу тысячи городов выйдут, чтобы напомнить политикам и человечеству о том, что с климатическим кризисом нужно бороться, а не только говорить о нем.
Киевляне также присоединились к акции. Они заявляют, что уровень автомобилизации в столице стремительно растет, в пределах города работают опасные производства, появляется сезонный смог и тому подобное. Эти проблемы еще существуют, ведь местные политики до сих пор не имеют стратегического видения, как строить безопасный и чистый город.
В частности, участники акции требуют, чтобы генеральный план Киева включал пункты по решению экологических и климатических проблем.
Фото: Евгений Краевой
Фото: Александр Кужельный
- Одними из самых затронутых в Украине являются экосистемы болот и степной зоны. Площадь степей за последние десятилетия сократилась с 40 % территории страны до нескольких процентов.