Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, 25 сентября отмечается день всемирных действий по климату. В эту пятницу тысячи городов выйдут, чтобы напомнить политикам и человечеству о том, что с климатическим кризисом нужно бороться, а не только говорить о нем.

Киевляне также присоединились к акции. Они заявляют, что уровень автомобилизации в столице стремительно растет, в пределах города работают опасные производства, появляется сезонный смог и тому подобное. Эти проблемы еще существуют, ведь местные политики до сих пор не имеют стратегического видения, как строить безопасный и чистый город.

В частности, участники акции требуют, чтобы генеральный план Киева включал пункты по решению экологических и климатических проблем.

Фото: Евгений Краевой

Фото: Александр Кужельный