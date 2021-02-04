Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Около 40 человек собралось на митинг под офисом около 13 часов. Среди участников акции протеста члены организаций: “Сокол”, “Правый Сектор”, “Традиции и порядок” и другие.
Участники заявили, что протестуют против информационной политики телеканала, который, по их мнению, распространяет российские мифы об Украине. Митингующие требовали закрытия телеканала, а от его работников – добровольного увольнения.
Протестующие скандировали: “А ну-ка, давай уе*ывай отсюда!”, “Чемодан-вокзал-Россия”.
Фото: #Буквы
Стоит отметить, что правоохранители значительно превышали численность митингующих. Под офисом телеканала стоит пять автобусов силовиков.
Вместе с тем, полиция заблокировала подходы к офису телеканала, поэтому митингующие попытались пройти туда по проезжей части.
Также во время акции возникали словесные перепалки с сотрудниками телеканалов ЗИК, 112, НАШ и NewsOne.
ОБНОВЛЕНО:
По словам активиста Евгения Карася, бывшего лидера “С-14”, силовики задержали пятерых членов организации “Основа майбутнього”.
Митинг завершился, протестующие двинулись к Шевченковскому райотделу полиции, куда увезли задержанных.
Прежде чем уйти участники акции забросали правоохранителей снежками.
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