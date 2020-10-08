Под киевским ТРЦ "Гулливер", который в течение недели будет светиться прайд-флагом в честь ПрайдМесяца 2020, состоялась акция протеста.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, каждый вечер с 5 до 11 октября каждые 5 минут здание ТРЦ будет транслировать прайд-флаг вместе со слоганом “Быть разными хорошо вместе”, чтобы привлечь внимание общества к теме видимости и восприятия ЛГБТ +.

Вечером 8 октября представители киевской ячейки “Национального корпуса”, не согласные с таким решением администрации “Гулливер”, устроили под зданием ТРЦ акцию протеста под названием “Ориентация не важнее человеческой жизни”. В ней приняли участие около 40 человек.

Активисты считают, что решение администрации “Гулливера” транслировать ЛГБТ-флаг “дискредитирует Украину и создает искусственный конфликт внутри украинского общества”. По их мнению, ТРЦ стоило бы транслировать рекламу, которая “способствовала бы популяризации украинских военных, традиционных семейных ценностей или любого украинского культурного или духовного аспекта”.

Активисты предложили заменить ЛБГТ-флаг на изображение в память погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области курсантов и офицеров.

Свои требования в виде письма активисты передали PR-директору ТРЦ Татьяне Атаджановой, которая вышла к ним для дискуссии.

Акция закончилась традиционным зажиганием файеров.