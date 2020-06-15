Пятый Президент Украины Петр Порошенко пришел в Киевский апелляционный суд в качестве свидетеля по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Сейчас в суде Порошенко отвечает на вопросы стороны защиты Януковича и уточняющие вопросы от судей.

Стоит отметить, что многие вопросы адвокатов Януковича суд снимает. Так, например адвокат Виталий Сердюк спросил Петра Порошенко: “За что вы так ненавидите украинский народ?”, “Является ли Байден вашим родственником, а именно кумом?” и тому подобные.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Стоит отметить, что под зданием Апелляционного суда проходила акция против реванша Януковича и политиков времен его президентва.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президента приговорили к 13 годам тюрьмы.

Согласно приговору, суд признал доказанной вину Януковича по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. По первому пункту обвинения в госизмене в форме “предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины”.

При этом обвинение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) суд признал недоказанным.