Об этом сообщает корреспондент #Букв.
На акции присутствовало около 50 человек. Они держали в руках плакаты: “А можна скасувати иродів у мантіях?”, “ОАСК/логіка 1:0”, “Траєкторія, об’єкт, суб’єкт, проєкт – мовна норма”, “Редакції правопису 2019-го бути!”, “В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ”, “Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)”.
В общем мероприятие было мирное.
Активисты под стенами ОАСК читали стихи украинского поэта Ивана Малковича “Напучування”, Екатерины Калитко “Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї” и другие. Некоторые принес с собой “Кобзарь”.