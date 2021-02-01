Сегодня, 1 февраля, под Окружным административным судом Киева (ОАСК) прошла акция протеста против решения этого суда, который 28 января 2021 года отменил новое украинское правописание.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На акции присутствовало около 50 человек. Они держали в руках плакаты: “А можна скасувати иродів у мантіях?”, “ОАСК/логіка 1:0”, “Траєкторія, об’єкт, суб’єкт, проєкт – мовна норма”, “Редакції правопису 2019-го бути!”, “В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ”, “Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)”.

В общем мероприятие было мирное.

Активисты под стенами ОАСК читали стихи украинского поэта Ивана Малковича “Напучування”, Екатерины Калитко “Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї” и другие. Некоторые принес с собой “Кобзарь”.