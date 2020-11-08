Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Участники акции призвали всех небезразличных присоединиться к митингу и пройти шествием к посольству Беларуси в Украине, которое находится возле станции метро “Университет”.
“Белорусская нация очень нуждается в нашей с вами поддержке в борьбе за свободу и подлинную независимость Беларуси против пропутинского режима Лукашенко. Особенно после его заявлений во время вручения “генеральских” погон новому министру МВД”, – отметили организаторы акции.
Митингующие принесли с собой бело-красно-белые флаги и плакаты с лозунгами.
Фото: #Буквы
- Сегодня в столице Беларуси, в Минске, проходит “Марш народовластия” против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Уже начались задержания протестующих.