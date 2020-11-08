Сегодня, 8 ноября, в центре Киева собрался митинг, участники которого пришли выразить поддержку белорусскому народу, который продолжает протестовать против результатов президентских выборов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники акции призвали всех небезразличных присоединиться к митингу и пройти шествием к посольству Беларуси в Украине, которое находится возле станции метро “Университет”.

“Белорусская нация очень нуждается в нашей с вами поддержке в борьбе за свободу и подлинную независимость Беларуси против пропутинского режима Лукашенко. Особенно после его заявлений во время вручения “генеральских” погон новому министру МВД”, – отметили организаторы акции.

Митингующие принесли с собой бело-красно-белые флаги и плакаты с лозунгами.

Фото: #Буквы