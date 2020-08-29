В Берлине (Германия) около 18 тысяч человек протестовали против карантинных ограничений. Все они были без медицинских масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Об этом сообщает Die Welt.

Полиция пыталась напоминать митингующим о существующих правилах и карантинных ограничениях.

Для контроля общественного правопорядка на улицы вышли 3 тысячи представителей полиции. Правоохранители разъяснили, что такая демонстрация может стать поводом для ее роспуска. Изначально, они попытались разогнать митингующих, но те напомнили им о решении суда касательно того, что митинги и протесты такого рода не запрещены.

Марш прошел под названием “Собрание за свободу”.

Участники акции протеста – приезжие из разных регионов Германии.

Протестующие держали в руках баннеры с надписями: “Все ложь”, а также – “Мы – люди”.

Они призывали к отставке федерального правительства, а также – к отмене коронавирусных правил.

В целом, массовая акция проходит мирно.