Об этом сообщает Die Welt.
Полиция пыталась напоминать митингующим о существующих правилах и карантинных ограничениях.
Для контроля общественного правопорядка на улицы вышли 3 тысячи представителей полиции. Правоохранители разъяснили, что такая демонстрация может стать поводом для ее роспуска. Изначально, они попытались разогнать митингующих, но те напомнили им о решении суда касательно того, что митинги и протесты такого рода не запрещены.
Марш прошел под названием “Собрание за свободу”.
Участники акции протеста – приезжие из разных регионов Германии.
Протестующие держали в руках баннеры с надписями: “Все ложь”, а также – “Мы – люди”.
Они призывали к отставке федерального правительства, а также – к отмене коронавирусных правил.
В целом, массовая акция проходит мирно.
- В субботу, 1 августа, в Берлине (Германия) тысячи людей вышли на акцию протеста против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19. Среди участников акции были ультраправые и сторонники теории заговора, не верящие в существование COVID-19. Но в основном на улицы вышли люди, недовольные введенными ограничениями. Полиция зафиксировала нарушения коронавирусных ограничений на демонстрации: почти все участники были без защитных масок и не соблюдали правила дистанцирования.
- 26 августа в Берлине (Германия) запретили демонстрации против мер, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Акции планировались на эти выходные.