В Киеве на некоторых избирательных участках обозначили кабинки, где могут проголосовать люди, у которых на момент голосования обнаружили повышенную температуру.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

“Это кабинка для тех, у кого будет выявлена повышенная температура… Это для того, чтобы люди не заходили в общие кабинки, чтобы для остальных было меньше риска”, – рассказала #Буквам глава УИК, что находится в помещении КИМО на Ильенко.

Заметим, что на этом участке измеряли температуру. А вот, например, на участке, где голосовали супруги Порошенко – нет.

Кстати, в кабинки с пометкой для больных заходят голосовать все подряд.

Фото и видео: #Буквы