Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
“Это кабинка для тех, у кого будет выявлена повышенная температура… Это для того, чтобы люди не заходили в общие кабинки, чтобы для остальных было меньше риска”, – рассказала #Буквам глава УИК, что находится в помещении КИМО на Ильенко.
Заметим, что на этом участке измеряли температуру. А вот, например, на участке, где голосовали супруги Порошенко – нет.
Кстати, в кабинки с пометкой для больных заходят голосовать все подряд.
Фото и видео: #Буквы
- В Житомирской области на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования. Избиратели голосуют в самодельных кабинках, на подоконнике, на лавках и столах, нарушая тайну голосования.