В Киеве на Певческом поле открылся фестиваль гигантских китайских фонарей.

Об этом сообщают #Буквы.

Открытие фестиваля состоялось 12 февраля, когда начался Новый год по китайскому календарю.

На выставке представлены более 30 тематических локаций, километры шелка и сотни тысяч сказочных led-ламп, раскрывающих таинственный мир Поднебесной.

Среди инсталляций есть фонари в форме панд, фламинго, акулы, черепахи, мыши, гигантского огненного льва и другие. Каждая из них символизирует древнюю китайскую народную сказку или легенду.

Мероприятие продлится до 28 марта.

Фото: #Буквы