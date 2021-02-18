Об этом сообщают #Буквы.
Открытие фестиваля состоялось 12 февраля, когда начался Новый год по китайскому календарю.
На выставке представлены более 30 тематических локаций, километры шелка и сотни тысяч сказочных led-ламп, раскрывающих таинственный мир Поднебесной.
Среди инсталляций есть фонари в форме панд, фламинго, акулы, черепахи, мыши, гигантского огненного льва и другие. Каждая из них символизирует древнюю китайскую народную сказку или легенду.
Мероприятие продлится до 28 марта.
Фото: #Буквы
- 12 февраля начинается Китайский новый год, традиции празднования которого сильно отличаются от всем нам привычных. 2021 будет годом Белого Металлического Быка.