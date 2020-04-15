В городе Днепр перед входом на территорию Свято-Пантелеймоновской церкви, священник которой нарушил карантин на Вербное воскресенье, вырыли траншею, якобы для того, чтобы извлечь снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает местное издание “ВГороде”.

Ранее сообщалось, что священник этой церкви на Вербное воскресенье причащал сотни прихожан с общей ложечки.

На это отреагировал мэр Днепра Борис Филатов.

Он написал, чтобы “кретин (священник) из Тополя (жилой массив Днепра, где расположена церковь)” готовился.

После этого оказалось, что прямо перед воротами церковной территории якобы нашли снаряд времен Второй мировой войны. Нашли его еще и после того, как заммэра Днепра Михаил Лысенко написал, что “технический дух водоканала” сообщил ему, что скорее всего вдоль этого храма на глубине в полтора метра начала течь холоднокатаная труба. Когда трубу раскопали, то в траншее нашли снаряд.

В комментарии к этому посту Филатов написал, что “к этому безобразию непричастен”.

Соответствующее уведомление опубликовали на сайте облуправления ГСЧС: “В Днепре во время проведения земельных работ на улице Паникахи Шевченковского района обнаружен устаревший артиллерийский снаряд калибра 76 мм”.

По словам инспектора пресс-службы Управления патрульной полиции в Днепропетровской области Ларисы Копыленко, сотрудники горсовета обратились к правоохранителям с просьбой обеспечить безопасность во время изъятия снаряда.

Таким образом, теперь один из двух заездов в храм разрыт и огражден. Второй подход пока что открыт. На воротах вывесили записку с призывом соблюдать карантинные меры.