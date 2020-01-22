Сегодня, 22 января, киевляне собрались на мосту Патона, чтобы образовать "живую цепь" в честь Дня Соборности Украины.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, с утра на мосту собралось несколько сотен украинцев, которые держали в руках два полотна государственного флага.

Участники акции символически объединили берега Днепра “живой цепью”, двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега (символизирует Украинскую Народную Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику), таким образом, образовав, 30-метровый государственный флаг.

Стоит отметить, что акция является неполитической, поэтому принести с собой можно было только флаги Украины.

Это уже 13-я по счету такая акция.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Так проходила акция в прошлом году.