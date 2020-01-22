Об этом сообщают #Буквы.

Так, с утра на мосту собралось несколько сотен украинцев, которые держали в руках два полотна государственного флага.

Участники акции символически объединили берега Днепра “живой цепью”, двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега (символизирует Украинскую Народную Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику), таким образом, образовав, 30-метровый государственный флаг.

Стоит отметить, что акция является неполитической, поэтому принести с собой можно было только флаги Украины.

Это уже 13-я по счету такая акция.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Так проходила акция в прошлом году.

  • 22 января 2017 года в Киеве на мосту Патона по случаю 98-й годовщины Акта воссоединения активисты образовали “живую цепь Соборности”.
  • В воскресенье, 20 января 2019 года, украинская община в Праге (Чехия) образовала “живую цепь” и развернула украинские флаги по случаю Дня Соборности Украины.