Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, утром в столице состоялось шествие достоинства и поминальная панихида по жертвам расстрелов на Майдане. Участие в акции приняли родители и родственники погибших героев, священнослужители, а также представители общественности.

Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни

Они собрались у Крепостного переулка и направились по улице Грушевского.

Во время шествия скандировали: “Герои не умирают, умирают враги” и “Слава Украине”.

Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни

Кроме того, активисты пришли и под Офис Президента Владимира Зеленского. Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни

Почтение памяти Героев Небесной сотни

Фото: #Буквы

 