Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, утром в столице состоялось шествие достоинства и поминальная панихида по жертвам расстрелов на Майдане. Участие в акции приняли родители и родственники погибших героев, священнослужители, а также представители общественности.
Они собрались у Крепостного переулка и направились по улице Грушевского.
Во время шествия скандировали: “Герои не умирают, умирают враги” и “Слава Украине”.
Кроме того, активисты пришли и под Офис Президента Владимира Зеленского.
- Сегодня, 20 февраля, в Украине вспоминают Героев Небесной сотни.