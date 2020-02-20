Сегодня, 20 февраля, в Киеве шествием достоинства почтили память Героев Небесной сотни.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, утром в столице состоялось шествие достоинства и поминальная панихида по жертвам расстрелов на Майдане. Участие в акции приняли родители и родственники погибших героев, священнослужители, а также представители общественности.

Они собрались у Крепостного переулка и направились по улице Грушевского.

Во время шествия скандировали: “Герои не умирают, умирают враги” и “Слава Украине”.

Кроме того, активисты пришли и под Офис Президента Владимира Зеленского.