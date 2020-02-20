Об этом рассказывают #Буквы.

Память героев Майдана чествуют ежегодно 20 февраля согласно Указу президента от 11 февраля 2015 года “О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни”.

Так, в период с 18 по 20 февраля 2014 года во время противостояний в центре Киева погибли около 100 человек, несколько десятков пропали без вести.

18 февраля на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибли 23 человека, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 – тяжелые, 85 – средней тяжести.

20 февраля погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014, официальные власти Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана.

“Революция 2013-2014 годов произошла ценой более ста жизней. Небесная сотня стала примером самопожертвования во имя высших идеалов, одним из которых была достоинство. Майдан перестал быть названием местности. Он стал символ Свободы. Именно поэтому Революцию Достоинства, как и протестное движение 2004 года, и Революцию на граните, можно считать продолжением Украинской революции и освободительной борьбы времен Второй мировой войны”, – говорится в сообщении Украинского института национальной памяти.

105 Героям Небесной сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.