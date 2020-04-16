Covid-19 Украина

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В масках и перчатках: как депутаты на внеочередное заседание Рады собирались

На внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоялось сегодня, многие депутаты приехали в медицинских масках и респираторах, а в перчатках и очках — единицы.

Четверг, 16 апреля 2020, 18:54

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На сегодняшнее заседание парламента, которое началось в 13 часов, большинство депутатов приехали сразу в масках. Кто-то — в аптечных медицинских, кто-то в сделанных из ткани с оригинальными принтами.

Некоторые нардепы подошли к защите серьезнее и выбрали респираторы. От латексных перчаток многие отказались, а  защитные медицинские очки сменили на солнцезащитные.

При этом некоторые из депутатов или вовсе не надели маску, или периодически снимали ее.

Покидали здание парламента народные избранники уже в полной экипировке.

  • Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков открыл заседание (в зале зарегистрировались 332 нардепа) и сразу же объявил перерыв на 30 минут по требованию нескольких фракций (“Батькивщины” и группы “За майбутне”). Спикер призвал глав фракций собраться в его кабинете для консультаций.
Теги: Верховная Рада, народные депутаты

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