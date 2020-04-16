В масках и перчатках: как депутаты на внеочередное заседание Рады собирались

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
На сегодняшнее заседание парламента, которое началось в 13 часов, большинство депутатов приехали сразу в масках. Кто-то — в аптечных медицинских, кто-то в сделанных из ткани с оригинальными принтами.
Некоторые нардепы подошли к защите серьезнее и выбрали респираторы. От латексных перчаток многие отказались, а защитные медицинские очки сменили на солнцезащитные.
При этом некоторые из депутатов или вовсе не надели маску, или периодически снимали ее.
Покидали здание парламента народные избранники уже в полной экипировке.
- Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков открыл заседание (в зале зарегистрировались 332 нардепа) и сразу же объявил перерыв на 30 минут по требованию нескольких фракций (“Батькивщины” и группы “За майбутне”). Спикер призвал глав фракций собраться в его кабинете для консультаций.