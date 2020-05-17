В субботу, 16 мая, сотни протестующих собрались в Старом городе Варшавы на митинг против карантина.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В последние недели Польша постепенно ослабляет ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса, пытаясь поддержать экономику. Ожидается, что парикмахерские и рестораны откроются с понедельника.

Но протестующие, которые неоднократно собирались в Варшаве в последние недели, говорят, что необходимо вовсе отменить ограничения, чтобы они могли кормить свои семьи.

Но полиция заблокировала проведение марша, так как публичные собрания по-прежнему запрещены правительственными ограничениями.

“К сожалению, мы имеем дело со случаями агрессии по отношению к полиции. Из-за нападений на государственных служащих мы использовали методы прямой конфронтации, такие как физическая сила и (слезоточивый) газ”, – говорится в сообщении варшавской полиции.

Яцек Бери, сенатор и член главной оппозиционной группы Польши, “Гражданской коалиции”, заявил, что он был задержан полицией во время акции протеста и что они применили к нему силу.

Будучи сенатором, Бери имеет иммунитет от судебного преследования за участие в акции протеста и нарушение ограничений.

Полиция в ответ заявила, что не задерживала никого, кто обладал неприкосновенностью государства, утверждая, что сенатор сам сел в полицейскую машину и отказался покинуть ее.

Глава “Гражданской коалиции” Борис Будка ожидает, что министр внутренних дел и глава полиции Варшавы объяснят применение силы во время субботней акции протеста.

Напомним, что президентские выборы в Польше, назначенные на 10 мая, решено перенести на более поздний срок.