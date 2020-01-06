"Золотой глобус" заработал репутацию непредсказуемого. На красной дорожке возле Беверли Хилтон звезды кино и телевидения соревнуются за внимание поклонников, фотографов и СМИ.

Об этом пишет издание Vogue.

Кейт Бланшетт пришла на церемонию в сияющем, покрытом кристаллами, платье от Марии Катранцу со скульптурными рукавами. Наряд одновременно был футуристическим и классическим.

Фиби Уоллер-Бридж в наряде от Ральф и Руссо:

Хелен Миррен в Диоре:

Мишель Уильямс в Louis Vuitton:

Гугу Мбата-Роу в Гуччи:

Дженнифер Энистон в Диор:

Керри Вашингтон в Altuzarra:

Аквафина в Диор:

Сиенна Миллер в Гуччи:

Фото: GETTY IMAGES