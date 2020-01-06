Об этом пишет издание Vogue.

Кейт Бланшетт пришла на церемонию в сияющем, покрытом кристаллами, платье от Марии Катранцу со скульптурными рукавами. Наряд одновременно был футуристическим и классическим.

Зоэ Кравиц в Yves Saint Laurent:

Биани Фельдштейн в Оскар де ла Рента:

Джои Кинг в Ирис ван Херпен:

Марго Робби в Шанель:

Кирстен Данст в Родарте:

Фиби Уоллер-Бридж в наряде от Ральф и Руссо:

Хелен Миррен в Диоре:

Мишель Уильямс в Louis Vuitton:

Гугу Мбата-Роу в Гуччи:

Дженнифер Энистон в Диор:

Керри Вашингтон в Altuzarra:

Аквафина в Диор:

Сиенна Миллер в Гуччи:

Фото: GETTY IMAGES

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