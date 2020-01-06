Об этом пишет издание Vogue.
Кейт Бланшетт пришла на церемонию в сияющем, покрытом кристаллами, платье от Марии Катранцу со скульптурными рукавами. Наряд одновременно был футуристическим и классическим.
Фиби Уоллер-Бридж в наряде от Ральф и Руссо:
Хелен Миррен в Диоре:
Мишель Уильямс в Louis Vuitton:
Гугу Мбата-Роу в Гуччи:
Дженнифер Энистон в Диор:
Керри Вашингтон в Altuzarra:
Аквафина в Диор:
Сиенна Миллер в Гуччи:
Фото: GETTY IMAGES
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