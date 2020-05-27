Сегодня, 27 мая, днем по всей Украине будут идти дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура будет колебаться от +14 °C до +19 °C, в юго-восточной части местами +20-23 °C.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в течение суток 27 мая также временами дождь, местами грозы. Температура днем ожидается +15-17 °C.

26 мая по всей территории Украины прогнозировались дожди.