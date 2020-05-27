Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура будет колебаться от +14 °C до +19 °C, в юго-восточной части местами +20-23 °C.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве в течение суток 27 мая также временами дождь, местами грозы. Температура днем ожидается +15-17 °C.
26 мая по всей территории Украины прогнозировались дожди.
- 25 мая днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди.
- 24 мая в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозировался кратковременный дождь.
- 24 мая на горе Поп Иван Черногорский, в Карпатах, выпал снег.