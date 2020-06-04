Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем в Киевской области небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный.
Температура ночью +7-9 °C, днем +17-19 °C.
Сегодня в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4-9 °C, днем +15-20 °C, на юге и востоке страны до +22 °C; в Карпатах в течение суток +3-8 °C.
- 3 июня по всей территории Украины прогнозировались дожди, местами с грозами.
- Ранее синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июнь 2020 года.