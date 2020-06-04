Сегодня, 4 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, температура - до +22°C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в Киевской области небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный.

Температура ночью +7-9 °C, днем +17-19 °C.

Сегодня в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4-9 °C, днем +15-20 °C, на юге и востоке страны до +22 °C; в Карпатах в течение суток +3-8 °C.