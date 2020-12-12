Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Осадков не ожидается только в Херсонской и Сумской областях. На остальной территории дождь с мокрым снегом прогнозируется и днем, и ночью.
Ветер восточный 7-12 м/с.
На западе Украины температура воздуха будет колебаться в пределах -2° – + 4°. На юге страны температура составит -6° – + 1°.
На севере страны ожидается -1 – -3°. На Востоке столбик термометра также опустится до -1 – -3°.
- В четверг, 10 декабря, в Киеве из-за неблагоприятных погодных условий наблюдались масштабные пробки.
- В Киеве из-за сложных погодных условий, в частности, гололеда, общественный транспорт курсирует с отклонением от графика.