В субботу, 12 декабря, Украину накроет дождь с мокрым снегом, на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается только в Херсонской и Сумской областях. На остальной территории дождь с мокрым снегом прогнозируется и днем, и ночью.

Ветер восточный 7-12 м/с.

На западе Украины температура воздуха будет колебаться в пределах -2° – + 4°. На юге страны температура составит -6° – + 1°.

На севере страны ожидается -1 – -3°. На Востоке столбик термометра также опустится до -1 – -3°.