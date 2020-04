Об этом сообщил американский актер и продюсер Грег Грюнберг в Twitter.

Как стало известно, актер скончался в больнице города Черсти (Британия).

Смерть произошла из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

“Я опустошен, узнал о смерти замечательного, талантливого, любимого Эндрю Джека. Он один из самых прекрасных людей, с которыми я когда-либо работал”, – написал он.

Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I’ve ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF

— GreG GrunberG (@greggrunberg) March 31, 2020