Об этом сообщил американский актер и продюсер Грег Грюнберг в Twitter.
Как стало известно, актер скончался в больнице города Черсти (Британия).
Смерть произошла из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
“Я опустошен, узнал о смерти замечательного, талантливого, любимого Эндрю Джека. Он один из самых прекрасных людей, с которыми я когда-либо работал”, – написал он.
Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I’ve ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF
— GreG GrunberG (@greggrunberg) March 31, 2020
Жена актера находится на карантине в Австралии, поэтому не смогла попрощаться с супругом.
Джек играл разные роли в “Звездных войнах”, а также в романтической комедии “Кейт и Лео”.
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