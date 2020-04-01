Об этом сообщил американский актер и продюсер Грег Грюнберг в Twitter.

Как стало известно, актер скончался в больнице города Черсти (Британия).

Смерть произошла из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

“Я опустошен, узнал о смерти замечательного, талантливого, любимого Эндрю Джека. Он один из самых прекрасных людей, с которыми я когда-либо работал”, – написал он.


Жена актера находится на карантине в Австралии, поэтому не смогла попрощаться с супругом.

Джек играл разные роли в “Звездных войнах”, а также в романтической комедии “Кейт и Лео”.