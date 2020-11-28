Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

“Мы начали писать трек вдали от дома еще до карантина, но закончить его нам помог именно он. Искренне хотелось написать веселую песню, которая символизировала б отрыв и позитив, несла хороший вайб независимо от того, где ты находишься: даже если ты не движуеш в мегаполисе – всегда есть возможность танцевать среди деревьев”, – отметила реперша.

Режиссером клипа выступил Дмитрий Чернявский. В видео к треку приняли участие ценители творчества артистки, просто создав GIF в сообществе Viber.

“Я очень счастлива, что так много людей приняло участие в моем танцевальном конкурсе и лучшие видео я смогла добавить к клипу, таким образом, в карантинное время объединиться через Viber для того, чтобы создать это видео”, – добавила Alyona Alyona.