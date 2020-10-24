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Alyona Alyona презентувала кліп на пісню «Rayon»

Українська хіп-хоп і реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) презентувала кліп на пісню "Rayon", записану з блогером Zheka Fatbelly.

Субота, 24 жовтня 2020, 14:34

Ролик опубліковано на YouTube-каналі зірки.

“Я якось рилася в Instagram і наткнулася на блогерське відео з дуже сильним соціальним підтекстом про насилля в сім’ї над дітьми. Всі ролі в ньому виконував один хлопець – Женя. То був захват! Вся його сторінка була заповнена гумором та різними мотиваційними відео. Я вирішила написати йому особисто і подякувати за те, що він транслює близькі мені цінності. А у нас, як виявилося, вже була переписка де він ще на початку моєї кар’єри пропонував мені спільну роботу. Ну я подякувала, і запитала чи пропозиція ще в силі?” – зазначила Alyona Alyona.

Вона додала, що так у них з’явилася ідея спільного треку.

“Але що може об’єднувати двох простих людей? Ми подумали, що 100% – рідний район. В мене була демка карантинна, вона сподобалася Жені і він написав крутий куплет і свій варіант приспіву. Хочеться, щоб це качало наші рідні райони”, – резюмувала виконавиця.

 

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SOON alyona alyona feat. (@zheka_fatbelly ) ⠀ Я якось рилася в інстаграм і наткнулася на блогерське відео з дуже сильним соціальним підтекстом про насилля в сім’ї над дітьми. Всі ролі в ньому виконував один хлопець – Женя. То був захват! Вся його сторінка була заповнена гумором та різними мотиваційними відео. Я вирішила написати йому особисто і подякувати за те, що він транслює близькі мені цінності. ⠀ А у нас, як виявилося, вже була переписка де він ще на початку моєї кар’єри пропонував мені спільну роботу 😂😂 ну я подякувала, і запитала чи пропозиція ще в силі? ⠀ Так у нас з’явилася ідея спільного треку. Але що може об’єднувати двох простих людей? Ми подумали, що 100% – рідний район. В мене була демка карантинна, вона сподобалася Жені і він написав крутий куплет і свій варіант приспіву. Хочеться, щоб це качало наші рідні райони🔥 ⠀ І ставте лайк, якшо чекаєте реліз😎

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

  • Раніше українська реперша Alyona Alyona представила епізод свого відеощоденника про поїздку на Балі, де разом з командою записували альбом.
  • Українська співачка Альона Савраненко (Alyona Alyona) увійшла до списку кращих жінок-реперів за версією німецького агентства Highsnobiety.
Теги: Alyona Alyona, відео, відеокліп, клип

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