Про це повідомляється на сайті премії.
“Ця колишня вчителька читає реп українською мовою і своїми текстами потрапляє в яблучко… У Alyona Alyona є щось дійсно особливе, що виходить за рамки її безсумнівно вражаючого зовнішнього вигляду, впевненої поведінки, захоплюючої подачі пісень, ліричних здібностей, якості звуку”, – відзначається в описі артистки.
У цілому були номіновані 16 музикантів, імена яких оголосили 18 вересня під час фестивалю Reeperbahn в німецькому Гамбурзі.
Церемонія нагородження відбудеться 15 січня під час фестивалю Eurosonic Noorderslag 2021 у Гронінгені (Нідерланди).
З 16 виконавців журі обере вісім переможців (у різних жанрах). Кожен переможець отримає приз у розмірі 10 тисяч євро на розвиток своєї кар’єри.
Ще 5 тисяч євро отримає володар призу глядацьких симпатій, голосування за якого відбувається на сайті премії.
Щоб підтримати Alyona Alyona, потрібно перейти за посиланням і залишити свій голос.
The Music Moves Europe Talent Awards – це премія Європейського союзу, заснована в 2019 році для підтримки сучасної та популярної музики. Нею відзначають виконавців-початківців, які представляють нове і якісне європейське звучання.
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