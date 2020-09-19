Українська хіп-хоп і реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) потрапила в список номінантів на премію Європейського союзу The Music Moves Europe Talent Awards.

Про це повідомляється на сайті премії.

“Ця колишня вчителька читає реп українською мовою і своїми текстами потрапляє в яблучко… У Alyona Alyona є щось дійсно особливе, що виходить за рамки її безсумнівно вражаючого зовнішнього вигляду, впевненої поведінки, захоплюючої подачі пісень, ліричних здібностей, якості звуку”, – відзначається в описі артистки.

У цілому були номіновані 16 музикантів, імена яких оголосили 18 вересня під час фестивалю Reeperbahn в німецькому Гамбурзі.

Церемонія нагородження відбудеться 15 січня під час фестивалю Eurosonic Noorderslag 2021 у Гронінгені (Нідерланди).

З 16 виконавців журі обере вісім переможців (у різних жанрах). Кожен переможець отримає приз у розмірі 10 тисяч євро на розвиток своєї кар’єри.

Ще 5 тисяч євро отримає володар призу глядацьких симпатій, голосування за якого відбувається на сайті премії.

Щоб підтримати Alyona Alyona, потрібно перейти за посиланням і залишити свій голос.

The Music Moves Europe Talent Awards – це премія Європейського союзу, заснована в 2019 році для підтримки сучасної та популярної музики. Нею відзначають виконавців-початківців, які представляють нове і якісне європейське звучання.