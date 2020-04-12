Андреа Бочелли дает концерт в пустом Миланском соборе: трансляция

Онлайн трансляция концерта проходит на YouTube-канале Бочелли.
Концерт получил название “Бочелли: Музыка надежды”. Аккомпанируют певцу органист собора Эмануэле Вианелли. В списке произведений значатся Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи.
Концерт проходит 12 апреля в 19−00 по итальянскому времени, это 20−00 по киевскому.
Бочелли – итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки. Его также считают популяризатором оперной музыки.
- Ранее сообщалось, что сообщество Global Citizen совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проведут бесплатный онлайн-концерт с участием мировых звёзд “One World: Together at Home” (“Единый мир: дома вместе”).