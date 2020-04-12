Андреа Бочелли дает концерт в пустом Миланском соборе: трансляция

Сегодня, на католическую Пасху, в пустом Миланском соборе выступает знаменитый тенор Андреа Бочелли.

Онлайн трансляция концерта проходит на YouTube-канале Бочелли.

Концерт получил название “Бочелли: Музыка надежды”. Аккомпанируют певцу органист собора Эмануэле Вианелли. В списке произведений значатся Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи.

Концерт проходит 12 апреля в 19−00 по итальянскому времени, это 20−00 по киевскому.