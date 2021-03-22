Об этом сообщает американское издание Entertainment Tonight.

Как сообщалось ранее, в суде по вопросу опеки над шестью детьми Анджелина Джоли заявила, что у нее есть доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа Брэда Питта.

В судебных документах Джоли ссылается на предыдущие обвинения в жестоком обращении с детьми. Расследование по этому происходило в 2016 году и обвинения были сняты.

Из-за этого инцидента, по словам источника издания, близкого к актеру, Питт “убит горем”.

“Брэд очень хочет договориться об опеке [над детьми], чтобы семья могла наконец переехать. Он просто хочет проводить время со своими детьми и двигаться в позитивном направлении. Его приоритетом всегда были отношения с детьми. Брэд убит горем из-за того, что дошло до этого. Окружение считает, что требования Анджелины склоняют суд в ее пользу. Брэд никогда не нападал на нее”, — говорит источник.

Другой источник заявляет, что Джоли просто меняет риторику, поскольку это удобнее. На самом деле, утверждает собеседник издания, никаких обвинений или отчетов полиции по домашнему насилию со стороны Питта нет.

Как известно, у Питта и Джоли шестеро детей — Мэддокс (19 лет), Пакс (17 лет), Захара (16 лет), Шайло (14 лет), близнецы Нокс и Вивьен (12 лет).