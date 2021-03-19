Старший сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, 19-летний Мэддокс, дал показания в суде против своего отца.

Об этом сообщает Us Weekly.

В распоряжении издания появились судебные документы, в которых описаны новые детали судебного процесса Джоли и Питта об опеке шести общих детей.

В частности, стало известно, что сын пары Мэддокс дал показания в суде, как совершеннолетний свидетель. Более того, он намерен изменить свою фамилию на Джоли с двойной фамилии Джоли-Питт.

“Он уже дал показания в рамках длительного судебного спора его родителей об опеке, и это было не очень приятно по отношению к Брэду. Мэддокс использует фамилию Питт исключительно в официальных документах. Он намерен изменить свою фамилию на Джоли, но Анджелина не поддерживает его решение”, – говорит инсайдер.

По данным издания, в ближайшее время свои показания в суде могут также дать и другие дети Джоли и Питта – Шайло, Вивьен и Нокс. Однако они смогут выступить в суде только с согласия обоих родителей.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. А спустя два года, в сентябре 2016-го, Джоли подала на развод. У пары шестеро общих детей — Мэддок (19), Пакс (17), Захара (16), Шайло (14), а также близнецы Нокс та Вивьен(12).

Напомним, что голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не могут решить вопрос опеки над шестью общими детьми. На этот раз актриса заявила, что у нее есть доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа.