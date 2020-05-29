Премьера сингла состоялась на Youtube-канале Спирс.
Как известно, в 2016 году вышел последний студийный альбом певицы под названием Glory. С тех пор Бритни целых четыре года не радовала поклонников новыми композициями.
В этот четверг звезда презентовала новый сингл — Mood Ring (“Кольцо настроения”).
В своем Instagram певица сообщила, что эта песня была записана еще в 2016. Теперь же сингл переработан Спирс совместно с DJ Mustard и представлен публике.
Также певица представила и новую обложку пластинки Glory. На фото Спирс в сетчатом купальнике лежит на песке в окружении цепей.
Этот же снимок украсил и запись Mood Ring.
- Бритни Спирс с хитом “Baby One More Time” возглавила ТОП-100 величайших дебютных синглов по версии американского журнала Rolling Stone.
- В Сети появился кавер на хит Бритни Спирс “Toxic”, исполненный Фрэнком Синатрой. Трек был сгенерирован с использованием нейросети.