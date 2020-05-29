Премьера сингла состоялась на Youtube-канале Спирс.

Как известно, в 2016 году вышел последний студийный альбом певицы под названием Glory. С тех пор Бритни целых четыре года не радовала поклонников новыми композициями.

В этот четверг звезда презентовала новый сингл — Mood Ring (“Кольцо настроения”).

В своем Instagram певица сообщила, что эта песня была записана еще в 2016. Теперь же сингл  переработан Спирс совместно с DJ Mustard и представлен публике.

Также певица представила и новую обложку пластинки Glory. На фото Спирс в сетчатом купальнике лежит на песке в окружении цепей.

Этот же снимок украсил и запись Mood Ring.

Бритни_Спирс Mood_Ring

Фото: britneyspears / Instagram