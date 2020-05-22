Сеть ресторанов Burger King Italia презентовала бургер, который должен побудить людей к сохранению дистанции. В нем тройная порция сырого лука.

Рекламный ролик опубликован на Youtube-канале сети.

Накануне власти Италии, одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран мира, начали ослаблять карантин. В каналы Венеции вернулись гондолы, рестораны по всей стране начали открываться.

На фоне этого сеть ресторанов Burger King Italia решила модернизировать свой бургер, чтобы призвать людей быть бдительными и продолжать сохранять дистанцию. Новый бургер “Social Distancing Whopper” содержит тройную порцию сырого лука.

“Social Distancing Whopper®: бургер с тройным луком, который помогает другим держаться подальше”, — говорится в слогане ресторана.

Как это должно работать, продемонстрировали в смешном рекламном ролике: